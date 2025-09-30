Kika Cerqueira Gomes faz história e torna-se a primeira portuguesa a conquistar este reconhecimento

Kika Cerqueira Gomes entrou para a história da moda ao tornar-se a primeira modelo portuguesa a desfilar para o Le Défilé da L’Oréal Paris, numa noite inesquecível em pleno coração de Paris.

A carreira internacional de Kika Cerqueira Gomes soma mais um marco inesquecível: a jovem modelo entrou para a história ao ser a primeira portuguesa a desfilar para o icónico Le Défilé, organizado pela marca L’Oréal Paris.

O evento realizou-se esta segunda-feira, 29 de setembro, na Place de l’Hôtel de Ville, em Paris, e contou com algumas das maiores estrelas da moda e do entretenimento mundial, entre elas Kendall Jenner, Jane Fonda, Eva Longoria, Cara Delevingne e Anitta.

Na passerelle da 8.ª edição do Le Défilé, Kika desfilou com confiança e elegância, lado a lado com nomes consagrados, numa noite que celebrou a diversidade, a beleza e o empoderamento feminino.

Nas redes sociais, a jovem recebeu uma onda de mensagens de carinho e orgulho, incluindo a da mãe, Maria Cerqueira Gomes, que não escondeu a emoção perante a conquista.

Kika Cerqueira Gomes continua a afirmar-se no panorama internacional da moda, acumulando conquistas e representando Portugal ao mais alto nível.