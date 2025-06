«Um beijo pode levar-me ao hospital»: a luta invisível de Kiki contra uma doença rara e perigosa

Aos 16 anos, Carolina Rocha enfrenta uma realidade impensável para a maioria.

No «Dois às 10», foi partilhado um testemunho comovente e revelador sobre a vida de Kiki, uma jovem de 16 anos que enfrenta diariamente uma doença rara e limitativa: a síndrome de ativação mastocitária. Uma condição que transforma o mais simples dos gestos, como comer um pão, lanchar com os colegas ou até dar um beijo, num potencial risco de vida.

Kiki já passou por múltiplas situações de choque anafilático, algumas tão graves que exigiram adrenalina imediata e internamento hospitalar. «Uma vez, por ter atrasado a administração da adrenalina, ela perdeu a consciência», recordou a mãe de Kiki.

A síndrome que afeta Kiki provoca reações alérgicas extremas a estímulos que, para a maioria, são inofensivos: o cheiro de farinha no ar, o toque de um alimento, ou mesmo a presença de vestígios numa superfície. «No início, bastava passar por uma bancada onde alguém tinha estado com farinha para eu sentir logo comichões», explicou a jovem com serenidade.

Na escola, a realidade também foi desafiante. «Só de voltar a entrar na sala onde os meus colegas tinham lanchado, já me dava uma reação», contou Kiki. Mas, apesar das dificuldades, os colegas mostraram-se solidários. «Eles passaram a lanchar na cantina só para eu não ter de ficar sozinha numa sala separada», lembrou, com alegria.

A rotina da família teve de ser completamente adaptada. Durante anos, nada entrava em casa que pudesse pôr Kiki em risco: «Frutos secos, massas, pão... Tudo foi excluído», explicou a mãe. Agora, com a imunoterapia, já conseguem alargar ligeiramente as opções, mas com cuidados rigorosos. «O irmão come na cozinha e depois limpamos tudo antes de ela entrar», explicou a mãe.

A maturidade de Kiki impressiona. «Eu leio sempre os rótulos, mesmo dos produtos que já costumo comer, porque a empresa pode mudar a composição a qualquer momento», disse. Ir ao supermercado, jantar fora ou conviver com amigos são experiências que exigem preparação, vigilância e, muitas vezes, sacrifícios. A liberdade típica da adolescência está condicionada por uma constante atenção à sobrevivência.

A questão emocional também pesa. «Não existe aquela coisa de conhecer um rapaz e dar-lhe um beijo», admitiu a mãe. «Há casos de reações só porque o namorado tinha comido algo antes. Mesmo lavando os dentes, duas horas depois ainda pode haver reação», explicou ainda. Para Kiki, um beijo pode ser mais perigoso do que se imagina.

O que permanece é a esperança. A imunoterapia e os tratamentos adequados têm ajudado a controlar as crises e a melhorar a qualidade de vida. Mas a doença é crónica, sem cura, e exige uma gestão rigorosa e constante: «É viver sempre em alerta. Mas continuamos a acreditar que ela vai conseguir ter uma vida mais leve e feliz».