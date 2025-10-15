Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:17

Kim Kardashian volta a dar que falar. A empresária e estrela norte-americana lançou uma nova linha de roupa íntima que está a causar furor nas redes sociais — trata-se de cuecas com pelos sintéticos, batizadas de “The Ultimate Bush”.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Esta terça-feira, 14 de outubro, Kim Kardashian lançou aquela que é, provavelmente, a sua ideia mais polémica até agora: uma linha de cuecas com pelos sintéticos, batizada de “The Ultimate Bush”, e que imita pelos púbicos.

Nas redes sociais, a empresária apresentou o novo produto com o entusiasmo habitual:

“Com a nossa nova e ousada Faux Hair Panty, pode ter a cor que quiser. Temos cores diferentes, cabelos diferentes. É a loucura”, escreveu.

As cuecas estão disponíveis em vários tons — ruivo, loiro e castanho — e podem ser escolhidas nas versões lisa ou encaracolada.

O lançamento rapidamente gerou reação em todo o mundo, e até Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentaram o assunto no programa «Dois às 10». Entre gargalhadas, Cristina mostrou-se surpreendida, enquanto Cláudio reagiu com espanto: “Acho um horror!”

Nas redes sociais, as opiniões também se dividiram entre o humor e a perplexidade, com muitos a questionarem se esta será a tendência mais ousada (ou absurda) do ano no mundo da moda.

Temas: Kim Kardashian Skims Dois às 10 Cristina Ferreira Claudio ramos

Fora do Estúdio

Novo feito para Zé. Ex-noivo de Liliana acaba de conseguir o que nenhum outro concorrente do «Secret Story 9» alcançou

Ontem às 15:21

Mãe faz apelo desesperado por jovem que continua desaparecida: «Está a ser extremamente difícil»

Ontem às 09:10

Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

14 out, 08:49

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

13 out, 16:23

Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma

13 out, 15:25

«Não imaginam a diferença»: Este foi o acontecimento que mudou o dia de Cristina Ferreira

13 out, 14:42

Assim que saiu do «Secret Story», Lídia correu para os braços de pessoa especial

13 out, 11:32
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem convite a Zé, ex-noivo de Liliana

Ontem às 10:15

Cláudio Ramos prevê fim da relação de Liliana e Fábio: «Não vai aguentar»

Ontem às 10:13

Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»

14 out, 11:47

Com 8 anos, era notícia constante. Reaparece 40 anos depois: «Ficar em silêncio tanto tempo...»

Ontem às 11:53

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fotos

45 anos depois de «A Lagoa Azul», assim estão Christopher Atkins e Brooke Shields

Ontem às 17:00

Nunca imaginaria o que está por trás dos nomes dos produtos da IKEA

Ontem às 16:30

Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

Ontem às 16:17

Não aprecia leite? Conheça outras ótimas fontes de cálcio

Ontem às 16:00