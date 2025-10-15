Nova tendência lançada por Kim Kardashian chegou a Portugal. Mas nem todos a querem usar

Kim Kardashian volta a dar que falar. A empresária e estrela norte-americana lançou uma nova linha de roupa íntima que está a causar furor nas redes sociais — trata-se de cuecas com pelos sintéticos, batizadas de “The Ultimate Bush”.
Esta terça-feira, 14 de outubro, Kim Kardashian lançou aquela que é, provavelmente, a sua ideia mais polémica até agora: uma linha de cuecas com pelos sintéticos, batizada de “The Ultimate Bush”, e que imita pelos púbicos.
Nas redes sociais, a empresária apresentou o novo produto com o entusiasmo habitual:
“Com a nossa nova e ousada Faux Hair Panty, pode ter a cor que quiser. Temos cores diferentes, cabelos diferentes. É a loucura”, escreveu.
As cuecas estão disponíveis em vários tons — ruivo, loiro e castanho — e podem ser escolhidas nas versões lisa ou encaracolada.
O lançamento rapidamente gerou reação em todo o mundo, e até Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentaram o assunto no programa «Dois às 10». Entre gargalhadas, Cristina mostrou-se surpreendida, enquanto Cláudio reagiu com espanto: “Acho um horror!”
Nas redes sociais, as opiniões também se dividiram entre o humor e a perplexidade, com muitos a questionarem se esta será a tendência mais ousada (ou absurda) do ano no mundo da moda.