Após sair da 1.ª Companhia, Kina descobre morte na família: «Era como um filho para mim»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:57

A passagem de Kina pelo «Dois às 10», após a saída da «1.ª Companhia», ficou marcada por um desabafo comovente, quando a ex-concorrente revelou estar devastada.

Kina esteve no programa «Dois às 10», da TVI, após a sua saída da «1.ª Companhia», e conversou com Cláudio Ramos sobre a experiência no reality show. A ex-recruta mostrou-se visivelmente abalada e confessou sentir-se injustiçada com a nomeação direta aplicada pelo comandante, mas foi um outro momento da entrevista que acabou por marcar profundamente a conversa.

Num desabafo emotivo, Kina revelou que viveu uma perda familiar devastadora enquanto ainda se encontrava dentro do programa. E só depois de sair soube: «Estou num dia muito triste. Estava lá dentro e sabia que algo estava mal. Perdi um sobrinho, que morreu dia 9», começou por contar, com a voz carregada de emoção.

A concorrente explicou que a ligação com o sobrinho era muito mais profunda do que a habitual relação familiar. «Era como um filho para mim, cuidei dele. A minha irmã está de rastos e eu também», confessou, revelando a dor que tem tentado gerir longe dos holofotes.

Apesar do luto recente, Kina fez questão de marcar presença no programa e deixou claro que a decisão foi tomada por respeito a Cláudio Ramos e à produção. «Vim por respeito a ti e para não pensarem que eu estava a fugir de alguma coisa. Vim com uma morte em cima de mim, mas aqui estou», afirmou.

Perante a revelação, Cláudio Ramos agradeceu a presença da convidada e mostrou empatia pelo momento difícil que atravessa, num dos instantes mais emocionantes da manhã do «Dois às 10».

Temas: Kina 1.ª Companhia Dois às 10 Reality Show Claudio ramos

