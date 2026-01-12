O dia em que Kina se sentiu mal na «1.ª Companhia» coincidiu com a morte do sobrinho

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:24

Kina viveu um dos dias mais difíceis da sua vida sem o saber. Enquanto permanecia dentro da «1.ª Companhia», a concorrente sentiu um mal-estar inexplicável, uma inquietação que só viria a compreender depois de sair do programa, quando soube que, nesse mesmo dia, o sobrinho tinha falecido.

Após sair da 1.ª Companhia, Kina esteve à conversa com Cláudio Ramos e acabou por viver um dos momentos mais marcantes da entrevista ao revelar que atravessava um luto profundo. A ex-concorrente contou que perdeu um sobrinho durante a sua participação no reality show e confessou que, mesmo estando isolada no programa, sentiu que algo não estava bem.

“Estou num dia muito triste. Eu estava lá dentro e sabia que algo estava mal. Perdi um sobrinho, que morreu no dia 9”, revelou, visivelmente emocionada, acrescentando ainda que nesse dia passou por problema de saúde: "Nesse dia tive um sangramento brutal no nariz. Vocês sabem que nós sentimos estas coisas e eu pensei que ia morrer nessa noite. Foi triste".

Kina explicou que o jovem era muito mais do que um sobrinho para si: “Era como um filho para mim. Fui eu que cuidei dele. A minha irmã está de rastos e eu também”.

“Vim por respeito a ti e para não pensarem que eu estava a fugir de alguma coisa. Vim com uma morte em cima de mim, mas aqui estou”, afirmou, numa declaração que comoveu Cláudio Ramos, que lhe agradeceu a coragem e a honestidade por ter estado presente naquele momento tão difícil.

