Filho de Kina abre o coração: «Sou gay. A minha mãe defendeu-me contra o meu pai homofóbico»

Micael, filho de Kina, recorreu às redes sociais para defender a mãe, concorrente do "Big Brother Verão", e revelou algo íntimo: é gay e foi com ela que sempre encontrou proteção e aceitação, mesmo contra o próprio pai.

Micael, filho de Kina, concorrente do "Big Brother Verão", tem sido uma das vozes mais ativas na defesa da mãe, dentro e fora da televisão. Seja em debates televisivos ou nas redes sociais, o jovem tem reagido a críticas e mostrado o seu apoio incondicional à estilista.

Recentemente, Micael fez uma partilha pessoal nas suas redes sociais, em resposta a comentários e acusações dirigidas a Kina. E fê-lo de forma clara e com emoção: «Sim, a Kina é defensora da comunidade LGBT. Eu sou gay e, mais do que ninguém, poderei dizer que ela me defendeu a mim, até mesmo contra o meu pai homofóbico», revelou.

O filho da concorrente recordou ainda episódios vividos com a mãe, que demonstram a forma como Kina sempre se posicionou na vida pública: «Foi a primeira estilista em Portugal a vestir toda uma companhia de pessoas que eram todas trans», partilhou com orgulho.

A publicação termina com uma mensagem clara, que deixou muitos seguidores a refletir: «Informem-se antes de levantar bandeiras».