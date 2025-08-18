«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se na direção de Catarina Miranda e Big Brother é obrigado a intervir

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:06

Kina levantou-se na direção de Catarina Miranda e obrigou a produção a intervir para acalmar os ânimos.

O clima ferveu e de forma intensa na casa mais vigiada do país: Kina envolveu-se numa discussão acesa com Catarina Miranda e Afonso Leitão, que acabou por obrigar à intervenção do Big Brother, numa tentativa de acalmar os ânimos, muito exaltados.

Tudo aconteceu após mais uma gala do Big Brother Verão deste domingo. O Big Brother questionou quem concordava que a aproximação de Afonso a Jéssica Vieira era jogo. Kina pediu para começar e garantiu que se tratava de jogo da parte de Afonso, porque Jéssica abriu o olho e começou a desfazer tudo o que Miranda e Afonso tinham armadilhado à volta dela.

A concorrente acrescentou que, a partir daí, Afonso começou a brincar com a ex-namorada e continuou a garantir que, para si, é apenas jogo para não ficarem mal vistos lá fora.

Afonso, por sua vez, afirmou que as brincadeiras com Jéssica não são de agora e adiantou que, como ele e a ex-namorada têm um passado, não se irá aproximar demasiado dela.

Kina foi interrompendo Afonso e os concorrentes foram elevando o tom de voz, trocando acusações. Miranda saiu em defesa do amigo e mandou calar Kina.

Kina acusou Miranda e Afonso de lhe fazerem bullying e assumiu que são duas pessoas más, mas Miranda respondeu que Kina não é melhor: «Ter família e ter filhos e estar a chamar ao filho das outras filha da coisa… E se chamassem aos seus?», questionou.

Foi nesse momento que Kina se exaltou e se levantou do sofá aos gritos: «Eu tenho filhos porque não os abortei».

Catarina Miranda e Afonso Leitão ficaram em choque, de boca aberta e sem resposta. Perante a alta tensão, o Big Brother foi obrigado a intervir: «Silêncio, por favor, na minha casa, regressem aos vossos lugares». «Qual foi a parte do silêncio na minha casa que vocês não compreenderam?», retorquiu.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com todas as imagens deste momento de alta tensão.

Temas: Kina Catarina Miranda Big Brother Big Brother Verão

