Kina acusa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Eles dois levaram-me ao limite»

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:51
Kina
Kina

Expulsa do «Big Brother Verão», Kina falou sobre a relação tensa com Catarina Miranda e deixou um pedido de desculpas aos portugueses.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Kina foi expulsa este domingo, 24 de agosto, do «Big Brother Verão» e, já esta segunda-feira, marcou presença no «Dois às 10» para refletir sobre a sua participação.

Logo no início da conversa, a ex-concorrente sublinhou que Catarina Miranda sente ao mesmo tempo admiração e carinho por ela, embora no jogo a estratégia tenha prevalecido sobre os sentimentos.

Kina confessou que suspeitou da expulsão quando, durante a gala, foram exibidos VT’s com momentos divertidos protagonizados por si — algo que nunca tinha acontecido até então. «Talvez fosse uma coincidência», comentou, ainda que deixando no ar alguma desconfiança.

Sobre o confronto com Miranda, a estilista foi clara: «Tenho pena. Ela levou-me ao limite. Eles dois levaram-me ao limite. Vocês aqui veem isto, mas têm que perceber o que está por trás. Ela levou-me ao extremo».

A ex-concorrente abordou também a frase polémica que marcou o seu percurso. Explicou que não deu a devida atenção ao desabafo de Catarina Miranda quando esta revelou ter feito um aborto: «Eu não guardei se teve ou se fez». E esclareceu: «Não estava a falar da Catarina, estava a falar de mim. É uma coincidência. Vejo como um ataque aos meus filhos. A minha intenção era mostrar o amor e o limite pelos meus filhos».

Ainda assim, Kina não escondeu mágoa: «Nunca tinha sido tão ofendida na vida». Recordou alguns insultos recebidos e acrescentou: «Ela tem um jogo com o qual não concordo. As atitudes deles não são de louvar, mas há momentos em que consegue ser normal».

Quanto às discussões constantes, garantiu que sempre agiu em reação: «Foi sempre reação, nunca fui eu a começar. Vejam os outros concorrentes comigo…».

Sobre a dupla Catarina Miranda e Afonso Leitão, a estilista não poupou críticas: «Os dois são horríveis juntos». Ainda assim, considera Afonso «mais fácil de lidar» e não tem dúvidas de que Miranda está apaixonada, embora acredite que o jovem «não corresponda».

A propósito de Viriato, disse que o concorrente «tem duas personalidades», mas mesmo assim prefere lidar com ele do que com Catarina Miranda.

A entrevista terminou com um gesto de humildade: «Peço desculpa aos portugueses por alguma situação de que não tenham gostado».

Por fim, deixou uma mensagem clara e empoderadora: «Mulheres, façam do vosso corpo aquilo que quiserem. Não tenho nada contra, façam o vosso aborto. É um assunto muito delicado…». E relembrou que já pediu desculpa a Catarina Miranda.

Temas: Kina Catarina Miranda Afonso Leitão

A Não Perder

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Há 1h e 6min

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Há 1h e 26min

Uma das mais bonitas praias fluviais da região abriu ao público – inclui piscina flutuante e outras atrações

Ontem às 17:00

Este segredo para ovos estrelados sem fogão (e sem gordura) ninguém lhe contou

Ontem às 16:30

Descubra como transformar uvas na air fryer fazendo isto

Ontem às 16:00

Sim, dá para cozer ovos na air fryer e nós mostramos como

Ontem às 15:30

Recupere a antiaderência das frigideiras em apenas 5 minutos

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Apanhada em flagrante: Gonçalo Quinaz critica atitude de Catarina Miranda na ligação em direto à casa

Ontem às 10:47

Kina não se poupa nas críticas a ex-colega: «Ele é venenoso...»

Ontem às 12:12

Sobre Catarina Miranda, Kina responde: «Quando a procurava, porque não lhe virava as costas?»

Ontem às 11:54

«Tenho filhos porque não os abortei»: Kina esclarece tudo sobre a frase mais polémica do Big Brother Verão

Ontem às 11:41

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Há 1h e 6min

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Há 1h e 26min

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

Ontem às 11:32

Figura conhecida da TVI revela ter sido diagnosticada com cancro ao mesmo tempo que a mãe

22 ago, 12:33

Fotos

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Há 1h e 6min

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Há 1h e 26min

Uma das mais bonitas praias fluviais da região abriu ao público – inclui piscina flutuante e outras atrações

Ontem às 17:00

Este segredo para ovos estrelados sem fogão (e sem gordura) ninguém lhe contou

Ontem às 16:30