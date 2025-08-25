Kina acusa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Eles dois levaram-me ao limite»

Expulsa do «Big Brother Verão», Kina falou sobre a relação tensa com Catarina Miranda e deixou um pedido de desculpas aos portugueses.

Kina foi expulsa este domingo, 24 de agosto, do «Big Brother Verão» e, já esta segunda-feira, marcou presença no «Dois às 10» para refletir sobre a sua participação.

Logo no início da conversa, a ex-concorrente sublinhou que Catarina Miranda sente ao mesmo tempo admiração e carinho por ela, embora no jogo a estratégia tenha prevalecido sobre os sentimentos.

Kina confessou que suspeitou da expulsão quando, durante a gala, foram exibidos VT’s com momentos divertidos protagonizados por si — algo que nunca tinha acontecido até então. «Talvez fosse uma coincidência», comentou, ainda que deixando no ar alguma desconfiança.

Sobre o confronto com Miranda, a estilista foi clara: «Tenho pena. Ela levou-me ao limite. Eles dois levaram-me ao limite. Vocês aqui veem isto, mas têm que perceber o que está por trás. Ela levou-me ao extremo».

A ex-concorrente abordou também a frase polémica que marcou o seu percurso. Explicou que não deu a devida atenção ao desabafo de Catarina Miranda quando esta revelou ter feito um aborto: «Eu não guardei se teve ou se fez». E esclareceu: «Não estava a falar da Catarina, estava a falar de mim. É uma coincidência. Vejo como um ataque aos meus filhos. A minha intenção era mostrar o amor e o limite pelos meus filhos».

Ainda assim, Kina não escondeu mágoa: «Nunca tinha sido tão ofendida na vida». Recordou alguns insultos recebidos e acrescentou: «Ela tem um jogo com o qual não concordo. As atitudes deles não são de louvar, mas há momentos em que consegue ser normal».

Quanto às discussões constantes, garantiu que sempre agiu em reação: «Foi sempre reação, nunca fui eu a começar. Vejam os outros concorrentes comigo…».

Sobre a dupla Catarina Miranda e Afonso Leitão, a estilista não poupou críticas: «Os dois são horríveis juntos». Ainda assim, considera Afonso «mais fácil de lidar» e não tem dúvidas de que Miranda está apaixonada, embora acredite que o jovem «não corresponda».

A propósito de Viriato, disse que o concorrente «tem duas personalidades», mas mesmo assim prefere lidar com ele do que com Catarina Miranda.

A entrevista terminou com um gesto de humildade: «Peço desculpa aos portugueses por alguma situação de que não tenham gostado».

Por fim, deixou uma mensagem clara e empoderadora: «Mulheres, façam do vosso corpo aquilo que quiserem. Não tenho nada contra, façam o vosso aborto. É um assunto muito delicado…». E relembrou que já pediu desculpa a Catarina Miranda.