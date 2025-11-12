Quase todos desperdiçam esta parte do kiwi. E é a que mais benefícios tem

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Pouca gente sabe, mas grande parte das vitaminas e minerais do kiwi está numa zona que normalmente descartamos.

Se costuma descascar o kiwi antes de o consumir, talvez seja altura de reconsiderar esse hábito. Segundo especialistas, a casca é a parte mais nutritiva da fruta, pelo que descartá-la significa perder uma grande quantidade de benefícios para a saúde.

Em declarações ao site Montevideo Portal, a farmacêutica Marian García explica que comer o kiwi com casca pode aumentar em 50% a ingestão de fibra, além de fornecer mais 32% de folatos e 34% de vitamina E quando comparado com o consumo da fruta apenas descascada. O efeito antioxidante também é significativamente superior, triplicando a capacidade de combater o envelhecimento da pele.

Para quem se incomoda com a textura rugosa, a especialista relembra que é uma questão de hábito. Basta lavar bem a fruta com água fria e esfregar suavemente a casca antes de comer. Para quem prefere algo mais suave, o kiwi dourado é a opção ideal, pois tem pele mais fina e menos áspera.

 

