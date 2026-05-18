Comer por 1 euro e dormir em hotéis de luxo por 3: a cidade mais barata do mundo continua fora do radar

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Nesta cidade pouco conhecida, é possível jantar por 1 euro e dormir num hotel de luxo por apenas 3, num destino que está a conquistar viajantes à procura de férias baratas sem abdicar do conforto.

Se está a planear as férias de 2026 e procura um destino onde quase tudo custa muito pouco, há uma cidade que está a dar que falar: hotéis de luxo por apenas 3 euros, refeições típicas por 1 euro e transportes públicos a preços quase simbólicos.

O criador de conteúdos @francktravels revelou no Instagram este destino surpreendente, onde cultura, conforto e preços baixos se cruzam na mesma viagem: Kuala Lumpur, na Malasyia.

A experiência começa logo no alojamento. De acordo com Franck Travels, é possível ficar hospedado em apartamentos de luxo com piscina infinita e vistas impressionantes por apenas 3 euros por noite, uma opção difícil de acreditar para quem quer conforto sem gastar muito dinheiro.

Também a gastronomia local merece destaque. Por apenas 1 euro, é possível provar pratos típicos cheios de sabor e autenticidade, explorando a cultura local através da comida sem pesar no orçamento. Já os transportes públicos destacam-se pelos preços extremamente acessíveis, permitindo conhecer os principais pontos turísticos da cidade por menos de 1 euro.

Para quem aprecia cultura e arquitetura, Kuala Lumpur oferece ainda templos históricos e edifícios futuristas que parecem saídos de um filme, muitos deles com entrada gratuita. Segundo Franck, trata-se de “uma cidade subestimada que vale mesmo a pena conhecer”.

Assim, Kuala Lumpur afirma-se como um dos destinos mais apelativos para férias em 2026, graças à combinação de experiências únicas e preços surpreendentemente baixos. Além disso, quem quiser continuar a explorar a Ásia pode aproveitar os voos acessíveis da AirAsia para outros destinos asiáticos, transformando a cidade não apenas num destino de férias, mas também num ponto estratégico para descobrir o continente.

Esta descoberta mostra que é possível juntar conforto, cultura e aventura numa viagem económica, provando que os destinos mais baratos também podem proporcionar experiências verdadeiramente inesquecíveis.