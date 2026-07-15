Esta lagoa de água do mar fica a apenas 45 minutos de Lisboa (e pode lá chegar de transportes públicos)

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A menos de uma hora da capital, esta lagoa de água do mar é uma excelente opção para um passeio de verão.

No verão, há quem procure alternativas às praias com maior ondulação, sem abdicar da água salgada do mar. A apenas 45 minutos de Lisboa, a Lagoa de Albufeira, no concelho de Sesimbra, continua a ser um dos destinos preferidos para quem procura tranquilidade. Hoje, apresenta acessos mais organizados, passadeiras renovadas e dunas bem cuidadas, num cenário idílico a curta distância da capital.

A Lagoa de Albufeira distingue-se por uma característica muito própria: a água é salgada, uma vez que é alimentada pelo mar. A entrada da água acontece através da abertura oficial do cordão dunar, realizada na primavera. Por isso, se reparar em máquinas de grande porte a trabalhar nas areias da praia nos meses que antecedem o verão, não estranhe — trata-se de uma operação que se repete todos os anos.

Este procedimento é essencial para renovar as águas da lagoa, assegurando a sua qualidade para banhos, preservando a biodiversidade e protegendo o ecossistema. A lagoa divide-se em três corpos de água: a Lagoa Grande, a Lagoa Pequena e a Lagoa da Estacada.

As águas calmas fazem deste um local particularmente seguro, desde que se permaneça sempre junto às margens, enquanto o extenso areal oferece espaço de sobra para as brincadeiras dos mais pequenos. Ainda assim, importa reforçar os avisos existentes no local: nunca tome banho na ligação entre o mar e a lagoa, uma vez que essa zona não é segura.

Além de ser um excelente destino para famílias, a Lagoa de Albufeira é também muito procurada para a prática de vela, windsurf, kitesurf e canoagem. Já quem prefere apanhar ondas só precisa de atravessar o areal até à praia de mar, onde encontrará condições ideais para surf e bodyboard.

Na Lagoa de Albufeira encontra ainda restaurantes como “O Lagoeiro”, o “Príncipe Real” ou o “Retiro do Conde”, onde pode petiscar ou desfrutar de uma refeição na esplanada com uma paisagem de cortar a respiração.

Chegar de transportes públicos também é uma opção. A partir da estação ferroviária de Coina, o autocarro 3540 da Carris Metropolitana faz paragem em frente à lagoa. Já a carreira 3545 também serve este destino, podendo partir, por exemplo, da estação de Corroios.

Pode ver como está a praia da Lagoa de Albufeira em direto com a câmara do Beacham: