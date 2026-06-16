Há uma lagoa em Portugal que recebe água do mar todos os anos e transforma-se num paraíso

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Se procura um destino tranquilo perto da capital para aproveitar os dias de calor, a Lagoa de Albufeira, no concelho de Sesimbra, pode ser a escolha ideal.

Situada a cerca de 45 minutos de Lisboa, destaca-se pelas águas calmas e pelo ambiente natural, sendo perfeita tanto para relaxar como para praticar atividades ao ar livre.

Com acessos cada vez mais organizados, passadeiras bem conservadas e dunas preservadas, este espaço oferece um cenário privilegiado para quem procura fugir à agitação das praias mais concorridas.

Embora tenha o aspeto de uma lagoa, a água é salgada, uma vez que é alimentada pelo oceano Atlântico. Todos os anos, durante a primavera, é realizada uma abertura controlada do cordão dunar para permitir a entrada de água do mar. Caso encontre maquinaria pesada na zona nessa altura, trata-se de uma operação habitual, essencial para renovar a água, proteger o ecossistema e garantir boas condições para os banhistas.

A Lagoa de Albufeira divide-se em três áreas distintas: a Lagoa Grande, a Lagoa Pequena e a Lagoa da Estacada. As águas tranquilas tornam o local especialmente indicado para famílias com crianças, desde que permaneçam junto às margens, enquanto o vasto areal proporciona espaço para brincar e descansar. Ainda assim, é importante respeitar os avisos de segurança e evitar nadar na zona de ligação entre a lagoa e o mar, onde existe perigo.

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Além dos banhos, a lagoa é um dos locais de eleição para modalidades como vela, windsurf, kitesurf, canoagem e stand-up paddle. Quem preferir as ondas pode simplesmente atravessar o areal em direção ao mar, onde encontrará condições ideais para a prática de surf e bodyboard.

Para completar o passeio, existem vários restaurantes nas imediações, como o “O Lagoeiro”, o “Príncipe Real” ou o “Retiro do Conde”, opções indicadas para uma refeição ou um petisco com a natureza como pano de fundo.

 

Temas: Lagoa Ferias Dois às 10
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