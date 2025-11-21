Famílias espanholas rendem-se ao truque da laranja nos radiadores

Laranja no radiador
Nos meses mais frios, o uso de sistemas de aquecimento torna-se inevitável para garantir o conforto em casa. Mas há truques para melhorar o seu uso

O truque da laranja com o radiador, que está a ganhar popularidade entre os espanhóis, é uma solução caseira para manter a casa com um aroma fresco e agradável durante o inverno, como refere o El Español.

Nos meses mais frios, o uso de sistemas de aquecimento torna-se inevitável para garantir o conforto em casa. Consoante o número de pessoas que lá vivem e o tempo em que o espaço permanece sem ventilação, o ambiente pode ficar “carregado”. Para essas situações, existem vários métodos e conselhos que ajudam a melhorar a qualidade do ar e a criar cheiros mais agradáveis.

Entre esses métodos destaca-se o da laranja e do radiador, que conquistou “nuestros hermanos”. O El Español descreve o processo e explica como pode aplicá-lo facilmente em sua casa.

O método exige apenas uma laranja, capaz de neutralizar o odor de um ambiente “abafado” ou o cheiro resultante de cozinhados mais intensos. Embora a recomendação habitual seja abrir as janelas, nem sempre isso é possível — é precisamente nesses momentos que este truque se revela útil. Basta pousar a casca da laranja sobre o radiador (pode colocar papel vegetal por baixo) para que o aroma cítrico se liberte pela casa, eliminando odores desagradáveis. Pode distribuir várias laranjas pelos diferentes radiadores, ajustando a intensidade conforme preferir, ou substituir a laranja por limões, se desejar.

Além deste truque, existem ainda outras formas simples e caseiras de perfumar a casa. Uma delas consiste em ferver cascas de laranja e limão numa panela com 500 ml de água, durante pelo menos 10 minutos, permitindo que o cheiro cítrico se espalhe pelo ambiente, acrescenta o mesmo site espanhol.

