Descubra por que deve colocar cascas de laranja na sua varanda

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
Cascas de laranja Foto Pixabay
Cascas de laranja Foto Pixabay

As cascas de laranja não precisam de ir para o lixo. Para além de servirem para velas ou óleos essenciais, podem ser uma forma simples, natural e eficaz de afastar mosquitos do pátio ou da varanda.

As laranjas estão entre as frutas mais consumidas em todo o mundo. Contudo, ao contrário da maçã ou da pera, a sua casca não é comestível. A boa notícia é que isso não significa que precise de a deitar fora. A casca de laranja pode ter várias utilidades — e nós mostramos-lhe como.

Graças ao seu aroma intenso, a casca pode ser aproveitada para fazer velas ou até para produzir óleo essencial. Além disso, revela o site House Digest, é uma solução natural e ecológica para manter os insetos afastados.

Com a chegada do calor, surgem inevitavelmente os mosquitos. E, por mais agradável que seja um fim de tarde no pátio, poucos cenários são tão incómodos como estes insetos a zumbir em redor — e, pior ainda, a picar. Espalhar cascas de laranja no pátio ou na varanda pode ajudar a reduzir bastante esse incómodo.

Um estudo de 2001, publicado na revista científica Bioresource Technology, concluiu que os extratos presentes em laranjas e limas atuam como bons repelentes de mosquitos e outros insetos. Embora a investigação se tenha centrado em sprays feitos a partir dos extratos, há profissionais de controlo de pragas que defendem que a própria casca pode ser eficaz. Um estudo de 2023, divulgado na Revista Internacional de Investigação Multidisciplinar, reforça esta perspetiva, recomendando a utilização de cascas de laranja em espaços exteriores como forma de afastar mosquitos.

A explicação está no limoneno, um componente com propriedades inseticidas que interfere no sistema respiratório dos insetos. Por essa razão, além de espalhar as cascas no espaço exterior da casa, pode também esfregá-las na pele para manter os mosquitos longe.

Outra vantagem: se eventualmente se esquecer das cascas no pátio ou na varanda, não precisa de se preocupar. São biodegradáveis e acabam por se decompor naturalmente. Claro que pode sempre recolhê-las e descartá-las quando perderem o efeito ou começarem a apresentar mau aspeto.

Temas: Laranja Varanda

