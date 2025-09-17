Descubra como fazer lasanha na air fryer

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 26min

Descubra como preparar uma lasanha deliciosa e crocante na air fryer de forma rápida e simples.

Quer preparar uma lasanha sem sujar a cozinha? Existe uma forma mais rápida e com muito menos loiça de fazer este prato tão apreciado — e não, não é necessário ligar o forno.

Eduardo Cardoso, conhecido no Instagram pelas suas dicas práticas para o dia a dia (onde já soma mais de um milhão de seguidores), revelou um truque genial: fazer lasanha na air fryer!

Se tem uma air fryer na sua cozinha, prepare-se para revolucionar a forma como cozinha. De acordo com Eduardo, o segredo é montar a lasanha diretamente na cesta da air fryer, exatamente como faria numa travessa tradicional.

O método é simples: comece por colocar uma camada de carne picada no fundo da cesta. Depois, adicione as folhas de massa e cubra com molho bechamel (ou outro de sua preferência). Repita este processo até ao topo, finalizando com queijo mozzarella ou outro ao seu gosto.

De seguida, basta programar a air fryer para 180 °C durante 15 minutos — e terá uma lasanha deliciosa, pronta com muito menos esforço!

Mas porque é que resulta tão bem? O próprio Eduardo Cardoso explica: «A air fryer aquece de forma uniforme e cria um ambiente semelhante ao do forno, mas muito mais rápido e eficiente. O calor intenso derrete o queijo, cozinha a massa e deixa a lasanha no ponto certo — tudo isto com menos tempo e menos confusão».

