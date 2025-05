Filha de Mickael Carreira dá resposta inesperada em direto na TVI… e ninguém conteve o riso: «É um perigo muito grande!»

Beatriz, filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo, protagonizou um momento hilariante no programa «Dois às 10», da TVI.

Na manhã desta quinta-feira, dia 15, o programa «Dois às 10», da TVI, foi palco de um momento ternurento e bem-humorado protagonizado por Beatriz, filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo. Com apenas oito anos, a menina mostrou que já tem ideias bem definidas sobre o futuro... e um talento natural para arrancar gargalhadas.

Durante a conversa com os apresentadores Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Beatriz revelou que pretende seguir as pisadas do pai, do tio David Carreira e do avô Tony Carreira. «Aprendi com o resto da família», afirmou com confiança.

Mas foi a forma como descreveu o seu sonho que fez rir todos os presentes no estúdio. «Quando crescer, vou cantar músicas mas, ao mesmo tempo, vou fazer rodas e pinos. Uma mão para agarrar o microfone e outra mão para fazer acrobacias», declarou Beatriz, num misto de convicção e espontaneidade que encantou os apresentadores e o público.

Cristina Ferreira não resistiu a perguntar: «Gostas mais de cantar com o pai ou com o avô?». A resposta da pequena foi direta e divertida: «Desculpa, avô, mas com o pai», arrancando mais risos no estúdio.

Beatriz partilhou ainda um momento marcante da sua antiga escola: «Na antiga escola, já me pediram para cantar no autocarro e eu tive de cantar», recordou. Com alguma timidez, acrescentou: «Cantei muitas. Uma do pai, uma do tio David, uma do avô... Tive de cantar imensas!».

Encantada com o à vontade de Beatriz, Cristina Ferreira não resistiu em partilhar: «Em televisão, um perigo muito grande!».