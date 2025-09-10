Muitos negligenciam esta tarefa, mas é essencial limpar o filtro do lava-loiça

Limpar o filtro do lava-loiça pode parecer uma tarefa menor, mas é fundamental. Descubra porquê.

Lavar a loiça é uma daquelas tarefas que muitos deixam para depois e que nem todos apreciam fazer, mas existe uma parte que costuma ser ainda mais negligenciada: o filtro do lava-loiça. Este filtro vai acumulando restos de comida durante a lavagem, sendo esta a principal razão do surgimento de maus odores.

Com o passar de dias ou até semanas, o filtro pode ficar cheio de gordura e resíduos. Felizmente, não é necessário muito esforço para o deixar como novo. O site Real Simple sugere alguns truques para mantê-lo limpo e livre de gorduras acumuladas.

Uma das maneiras mais simples de o limpar é usando bicarbonato de sódio. Coloque o filtro numa taça, cubra-o com bicarbonato e adicione água bem quente até ficar totalmente submerso. Depois de o deixar de molho durante 10 a 15 minutos, basta passar por água e esfregar com um pouco de detergente da loiça. Para alcançar os cantos mais difíceis, uma escova de dentes antiga ou uma escova própria para garrafas é perfeita.

Se o filtro estiver com sujidade mais persistente ou apresentar um cheiro intenso, pode recorrer a um produto mais forte, como o Cif. Este produto contém ácido oxálico, que ajuda a remover manchas e resíduos entranhados. Pode fazer uma pasta com um pouco de água, aplicá-la no filtro, deixar atuar alguns minutos e depois esfregar bem.

Outra alternativa prática, caso o filtro não tenha partes em borracha, é colocá-lo na máquina de lavar a loiça. Embora não faça milagres, esta técnica funciona bem para uma limpeza mais leve. Para resíduos mais difíceis, a lavagem manual continua a ser a melhor opção.

Aplicar um spray de vinagre semanalmente ajuda significativamente, pois desinfeta, elimina odores e previne acumulações. Para manter o filtro sempre em bom estado, vale a pena, após cada lavagem da loiça, passá-lo por água quente durante alguns segundos.