Muitos negligenciam esta tarefa, mas é essencial limpar o filtro do lava-loiça

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00
Lava-loiça
Lava-loiça
Image by freepik

Limpar o filtro do lava-loiça pode parecer uma tarefa menor, mas é fundamental. Descubra porquê.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Lavar a loiça é uma daquelas tarefas que muitos deixam para depois e que nem todos apreciam fazer, mas existe uma parte que costuma ser ainda mais negligenciada: o filtro do lava-loiça. Este filtro vai acumulando restos de comida durante a lavagem, sendo esta a principal razão do surgimento de maus odores.

Com o passar de dias ou até semanas, o filtro pode ficar cheio de gordura e resíduos. Felizmente, não é necessário muito esforço para o deixar como novo. O site Real Simple sugere alguns truques para mantê-lo limpo e livre de gorduras acumuladas.

Uma das maneiras mais simples de o limpar é usando bicarbonato de sódio. Coloque o filtro numa taça, cubra-o com bicarbonato e adicione água bem quente até ficar totalmente submerso. Depois de o deixar de molho durante 10 a 15 minutos, basta passar por água e esfregar com um pouco de detergente da loiça. Para alcançar os cantos mais difíceis, uma escova de dentes antiga ou uma escova própria para garrafas é perfeita.

Se o filtro estiver com sujidade mais persistente ou apresentar um cheiro intenso, pode recorrer a um produto mais forte, como o Cif. Este produto contém ácido oxálico, que ajuda a remover manchas e resíduos entranhados. Pode fazer uma pasta com um pouco de água, aplicá-la no filtro, deixar atuar alguns minutos e depois esfregar bem.

Outra alternativa prática, caso o filtro não tenha partes em borracha, é colocá-lo na máquina de lavar a loiça. Embora não faça milagres, esta técnica funciona bem para uma limpeza mais leve. Para resíduos mais difíceis, a lavagem manual continua a ser a melhor opção.

Aplicar um spray de vinagre semanalmente ajuda significativamente, pois desinfeta, elimina odores e previne acumulações. Para manter o filtro sempre em bom estado, vale a pena, após cada lavagem da loiça, passá-lo por água quente durante alguns segundos.

Temas: Lava-loiça Filtro

RELACIONADOS

Muitos continuam a cometer este erro com a máquina da loiça sem se aperceberem

Descubra para que serve cada lado da esponja da loiça

Diga adeus aos copos baços da máquina de lavar loiça com este truque

Acabe com as caixas plásticas molhadas mesmo após a secagem na máquina da loiça

Este é um dos erros mais recorrentes com máquinas da loiça e ainda apanha muitos de surpresa

Depois de saber isto nunca mais vai usar a máquina de lavar loiça sem papel de alumínio lá dentro

Dicas

Nunca mais aspire sem adicionar canela ao aspirador

Ontem às 16:30

5 passos para garantir a prosperidade da sua empresa

Ontem às 15:00

Por mais amigo que seja, não cometa estes erros quando vai a casa de alguém

Ontem às 14:30

Saiba por quanto tempo pode deixar a roupa molhada na máquina

Ontem às 14:00

Casca de banana com vinagre: porque anda toda a gente a fazer esta mistura?

Ontem às 11:30

Quase toda a gente erra nisto ao cozer batatas

Ontem às 11:30

Não arrisque estragar a roupa – este passo é obrigatório antes de a lavar na máquina

Ontem às 11:00
MAIS

Mais Vistos

Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»

Ontem às 10:13

O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»

Ontem às 11:31

Nuno Brito revela rosto da nova namorada. Comparações com Lisa Schincariol não tardam a chegar

Ontem às 10:33

Menino de 12 anos encontrado sozinho, descalço e com ferimentos ligeiros. Vizinhos dizem que «história está mal contada»

Ontem às 13:11

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar

Ontem às 15:30

Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

Ontem às 12:00

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

9 set, 10:34

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

8 set, 16:00

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Ontem às 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

9 set, 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

Dá banho, veste e alimenta a mãe. Aos 17 anos, Letícia é cuidadora e ainda gere o pouco dinheiro que têm

Ontem às 17:14

Nunca mais aspire sem adicionar canela ao aspirador

Ontem às 16:30

Muitos negligenciam esta tarefa, mas é essencial limpar o filtro do lava-loiça

Ontem às 16:00

Aproveite as maçãs que tem em casa com esta sobremesa sem açúcar

Ontem às 15:30