É o fim das amêijoas com areia: esta é a melhor forma de as limpar

As amêijoas são fáceis de cozinhar, mas não são baratas. Por isso, a frustração é imensa quando o resultado final é estragado pelos vestígios de areia

As amêijoas passam grande parte da vida enterradas na areia, em zonas de mar ou de rio. Por isso, quando as compramos frescas, é perfeitamente normal que tragam areia no interior das conchas.

Antes de mais, há um truque importante: quando for escolher amêijoas, verifique se as conchas estão bem fechadas e sem rachaduras. Se estiverem abertas ou partidas, o mais provável é que já não estejam vivas – e, nesse caso, não devem ser consumidas. Um bom sinal? Devem cheirar e saber a mar!

Passo a passo para limpar:

A equipa do site Master Class explicou um método muito eficaz para eliminar a areia e outras impurezas:

Prepare uma solução de água salgada: Numa tigela grande, junte cerca de 100 gramas de sal por cada 4 litros de água fria. Esta mistura vai simular a água do mar. Deixe as amêijoas de molho: Coloque-as dentro da solução e deixe atuar entre 20 a 60 minutos. Assim, elas vão libertar naturalmente a areia. Retire com cuidado: Ao fim do tempo, retire-as da água sem usar escorredor – isso só iria voltá-las a cobrir com a areia que ficou no fundo. Esfregue as conchas: Use uma escova de cerdas duras para remover resíduos que possam ter ficado agarrados por fora. Passe por água corrente: Por fim, lave as amêijoas em água fria corrente.

