Sal na sanita à noite e de manhã: o truque de limpeza que conquistou as redes sociais

Método natural e barato está a ganhar adeptos por todo o mundo. Se é fã de limpezas e truques domésticos, vai render-se a esta dica

Vários meios internacionais têm destacado uma dica de limpeza que está a tornar-se viral nas redes sociais: utilizar sal na sanita. Sim, leu bem — este ingrediente comum promete combater maus odores, eliminar germes e até ajudar a prevenir entupimentos, tudo graças à sua ação química poderosa.

Com o passar do tempo, é comum que o fundo da sanita adquira um tom escurecido, que dá um aspeto de sujidade difícil de remover. O sal, no entanto, atua como um agente preventivo, ajudando a manter a porcelana limpa, branca e brilhante por mais tempo.

Embora existam diversas combinações possíveis, alguns especialistas recomendam uma abordagem simples: deitar sal grosso na sanita à noite e, de manhã, puxar o autoclismo. Fácil e eficaz.

Segundo o jornal argentino La Nación, existe uma receita mais elaborada que pode potenciar ainda mais os resultados:

Misture 250g de sal fino, 250g de bicarbonato de sódio e 25 gotas de um óleo essencial à sua escolha (como lavanda, citrinos ou menta).

Aplique a mistura diretamente na sanita, preferencialmente à noite, para que os ingredientes tenham tempo de atuar.

No dia seguinte, deite água a ferver na sanita e depois acione o autoclismo.

Para um toque extra de frescura, pode adicionar algumas gotas de limão à mistura.

Esta fórmula natural e acessível está a ganhar adeptos por todo o mundo — uma alternativa ecológica e económica aos produtos químicos convencionais.