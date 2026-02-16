Ex-concorrente do «Big Brother Famosos» anuncia noivado: «O nosso para sempre começa agora»

  Dois às 10
  Ontem às 16:38

Foi na véspera do Dia dos Namorados que Leandro surpreendeu os seguidores ao anunciar que está novamente noivo. O cantor, de 39 anos, voltou a fazer o pedido a Marina Pereira e partilhou o momento especial.

Leandro, cantor de 39 anos que já entrou em reality shows da TVI, revelou que está novamente noivo, numa surpresa partilhada nas redes sociais na véspera do Dia de São Valentim.

Apesar de o casal já ter anunciado um noivado em setembro de 2025 — apenas dois meses depois de terem assumido publicamente o namoro — houve agora um novo pedido, feito pelo ex-concorrente do Big Brother Famosos, que voltou a marcar esta fase da relação.

Foi Marina Pereira quem deu a novidade aos seguidores, ao partilhar uma fotografia do anel de noivado. “O nosso ‘para sempre’ começa agora! SIM, meu amor”, escreveu na legenda da imagem, entretanto também republicada pelo cantor.

Recorde-se que Leandro assumiu este relacionamento no verão passado e, desde então, tem partilhado vários momentos felizes ao lado da companheira. 

 

