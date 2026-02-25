Ao pé de Cristina Ferreira, Leandro expõe Marisa e Pedro Jorge: «Até hoje, estou à espera»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:41

Convidado do «Dois às 10», Leandro falou abertamente sobre o fim da ligação com Pedro Jorge e Marisa e não escondeu a desilusão com os antigos companheiros do «Secret Story 9».

Leandro, ex-concorrente da nona edição da «Secret Story - Casa dos Segredos», esteve esta manhã no «Dois às 10», acompanhado pela mãe, Luzia, para uma conversa franca com Cristina Ferreira.

Durante a entrevista, o nortenho abordou o fim da aliança com Pedro Jorge e Marisa, rejeitando qualquer hipótese de reconciliação a curto prazo.

Questionado sobre as amizades que mantém após o programa, Leandro garantiu estar em contacto com antigos colegas como Marisa Susana, Vera, Lídia e Liliana. No entanto, quando o tema recaiu sobre o casal com quem formou o chamado “Gangue dos Frescos”, o tom mudou.

“Esses dois no caso, Cristina, é como eu digo, ainda estou para descobrir o que é verdade, o que é farsa, porque até hoje não sei. Porque a Cristina, num programa, pergunta hoje do Leandro, eles dizem que estão com saudades, que é a melhor pessoa que conheceram. Depois passada, já vêm em outra entrevista, já dizem que eu só fui um colega de trabalho”, afirmou.

Cristina Ferreira tentou perceber se existiria espaço para uma conversa esclarecedora. Leandro revelou ter tentado contacto, mas sem sucesso: “Não respondem a ninguém, eles estão muito importantes. Eu não, eu continuo simplista. Fiz duas chamadas para o Pedro. Disse que depois me ligava, até hoje estou à espera.”

Sem fechar totalmente a porta ao diálogo, o ex-concorrente deixou claro que, neste momento, a desilusão pesa mais do que a vontade de reaproximação.

Temas: Leandro Pedro Jorge Marisa Dois às 10 Cristina Ferreira

