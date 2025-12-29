Fora do «Secret Story», Leandro correu para os braços de alguém especial

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:43

A última expulsão antes da grande final do reality show da TVI.

Leandro foi o concorrente expulso a apenas três dias da grande final do Secret Story, terminando a sua participação em quarto lugar. Uma saída inesperada para muitos — incluindo para o próprio — mas que o ex-concorrente garante encarar com serenidade. «Não estava à espera, mas não estou triste», confessou após abandonar a casa mais vigiada do país.

A expulsão gerou reações imediatas em estúdio. Flávio Furtado e Bruna Gomes não esconderam a surpresa e chegaram mesmo a considerar injusta a ausência de Leandro na final, elogiando o percurso e a entrega do concorrente ao longo do jogo.

Depois de se despedir da casa e de abraçar Cristina Ferreira, Leandro seguiu para a bancada dos ex-concorrentes, onde viveu um dos momentos mais marcantes da noite. Entre aplausos e emoção, correu para os braços de alguém especial: Ana, concorrente expulsa há cerca de duas semanas.

Apesar de algumas discussões e desentendimentos dentro da casa, os dois sempre demonstraram carinho e uma ligação evidente. O abraço prolongado não passou despercebido e acabou por simbolizar que, fora do jogo, as diferenças ficaram para trás.

Uma saída agridoce, marcada pela surpresa, pelo reconhecimento do público e por um reencontro carregado de significado — mostrando que, fora do Secret Story, há laços que continuam a falar mais alto.

Temas: Leandro Secret Story Dois às 10

