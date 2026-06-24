Este robot aspira, lava e trata de si próprio. E nunca esteve tão barato

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A 182,96€ com 70% de desconto, o Lefant M2 Pro é um dos melhores negócios do Prime Day para quem quer uma casa limpa sem esforço

Há robots que aspiram. Há robots que lavam. E depois há o Lefant M2 Pro — um equipamento que faz as duas coisas, esvazia-se sozinho e ainda mapeia a casa por pisos. No Prime Day, desceu para 182,96€, menos 70% face ao preço habitual de 599,99€.

90 dias sem pensar no depósito

A base de autodescarga é o grande argumento deste modelo. Depois de cada sessão de limpeza, o robot regressa à estação e esvazia-se automaticamente — sem sacos obrigatórios nem custos recorrentes. O ciclo pode durar até 90 dias sem qualquer intervenção manual.

Para a lavagem do chão, o reservatório eletrónico de 300 ml controla o fluxo de água com precisão, evitando que os soalhos fiquem encharcados. A sucção de 6.000 Pa assegura uma limpeza eficaz em carpetes, madeira e cerâmica.

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Orientação laser e 140 minutos de autonomia

A navegação dToF com sensores PSD de 190° permite ao robot criar mapas detalhados de até 3 pisos e contornar obstáculos com precisão, mesmo em divisões com pouca luz. Com apenas 32 cm de largura e 140 minutos de autonomia por carga, cobre facilmente casas de maior dimensão e chega a zonas de difícil acesso.

A opinião de quem já usa

Com mais de 2.000 avaliações e 4,2 estrelas na Amazon, o Lefant M2 Pro tem uma base de utilizadores fiel. Quem tem animais em casa aprecia especialmente o design sem rolo central — os pelos não se enrolam no mecanismo, o que reduz a manutenção. Outros destacam a silenciosidade e a rapidez: em casas de dimensão média, a limpeza fica concluída em menos de 45 minutos.

O preço mais baixo que este robot alguma vez teve

Com o Prime Day, o Lefant M2 Pro atingiu o valor mais baixo desde que chegou ao mercado. A 182,96€ — menos 417€ face ao preço habitual —, é uma oportunidade difícil de repetir. Quando o evento terminar, o preço sobe.

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