Preço de erro na Amazon? O nosso aspirador robot favorito está a 60 euros!

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Este aspirador robot está a menos de 100€ na Amazon e as avaliações não deixam dúvidas

Um aspirador robot fino, silencioso e pensado para casas com animais está a chamar a atenção pelo preço a que pode ser encontrado neste momento na Amazon.

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Um design fino que chega onde outros não chegam

Um dos grandes destaques do Lefant M210 Pro é o corpo extra fino, pensado especificamente para deslizar por baixo de sofás, camas e móveis baixos sem qualquer dificuldade — zonas que normalmente ficam esquecidas na limpeza do dia a dia. A isto junta-se um sistema anti-emaranhamento, ideal para quem tem cabelo comprido ou animais de estimação em casa e está cansado de desenroscar fios da escova a toda a hora.

Sucção forte, autonomia generosa

Com 2200 Pa de força de sucção, o aparelho dá conta de pó, migalhas e pelos de animais mesmo em tapetes de pelo curto, sem perder eficácia. A bateria aguenta até 120 minutos de limpeza contínua, o suficiente para cobrir casas de tamanho médio a grande numa única passagem, regressando depois sozinho à base de carregamento.

Controlo total através da app

A ligação Wi-Fi permite comandar o aspirador a partir do telemóvel, agendar limpezas para as horas que mais convêm e acompanhar o progresso em tempo real. Para quem já tem assistentes de voz em casa, o M210 Pro também é compatível com a Alexa, tornando ainda mais simples ativar uma limpeza rápida sem sequer tocar no telemóvel.

O que dizem os clientes

Com 4,2 estrelas em 488 avaliações, o modelo tem uma receção globalmente positiva, com destaque para a facilidade de utilização e o bom desempenho em casas com pelos de animais.

Vale o investimento?

Por menos de 65€, o Lefant M210 Pro junta um design compacto, boa autonomia e ligação inteligente — características que normalmente encareceriam bastante mais este tipo de equipamento.

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