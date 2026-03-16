Últimas horas: o robot que custava 1.300€ está agora a 339€ na Festa de Ofertas de Primavera da Amazon

  • Hoje às 11:09

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador Robot LEFANT M3 MAX
Aspirador Robot LEFANT M3 MAX

Foto: Amazon.es

A promoção termina hoje! Poupe mais de 900€ no Lefant M3 Max, uma referência tecnológica que aspira, lava com água quente e seca as próprias mopas sem precisar da sua intervenção.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se planeia automatizar a limpeza da sua casa, este pode ser o momento certo. A Festa de Ofertas de Primavera da Amazon entra hoje no seu último dia e um dos maiores destaques é o Lefant M3 Max. Este robot de gama alta, com um preço de referência de 1.299,99 €, está disponível por 339,99 €. É uma oportunidade de adquirir tecnologia de topo com um desconto de 74%, tornando acessível um nível de automação que normalmente seria muito mais dispendioso.

O que justifica este investimento?

  • Higiene profunda com água quente: A estação utiliza água a 45°C para lavar as mopas, o que é muito mais eficaz a remover gordura e manchas do que a limpeza apenas com água fria.
  • Manutenção simplificada: A escova em "V" foi desenhada para evitar que cabelos e pelos de animais fiquem emaranhados, poupando-lhe o trabalho de ter de os cortar manualmente.
  • Inteligência em tempo real: O robot mapeia a casa com precisão e, sempre que deteta um tapete, levanta as mopas para aspirar apenas o pó, sem molhar os tecidos.
  • Autonomia: O sistema de auto-esvaziamento permite que o robot trabalhe sozinho durante várias semanas, enquanto a ligação 5G garante que o controlo pela App seja rápido e sem falhas.
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O feedback de quem já utiliza o aparelho é bastante positivo, com uma média de 4,2 estrelas. Nas avaliações, os utilizadores sublinham a eficiência do mapeamento, referindo que o robot consegue identificar todas as divisões de uma casa média em apenas 20 minutos. Outro ponto elogiado é a confiança no resultado final: "É um excelente aliado para ganhar tempo no dia a dia, pois faz uma limpeza tão completa que não sentimos necessidade de retocar o trabalho manualmente".

Este é o último dia para aproveitar esta redução significativa de preço. Tratando-se de um equipamento com funcionalidades muito avançadas para este patamar de preço, é uma excelente solução para quem procura durabilidade e eficácia. Com a campanha a terminar e o stock limitado, esta é a oportunidade final de garantir um dos robots mais completos do mercado por um valor muito mais justo.

Adquira aqui

aspirador robot LEFANT

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Lefant M3 Max Amazon Melhor robot aspirador Aspriador que tambem lava Aspirador inteligente com mopa
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Esquece a Zara e a Primark: Amazon está a vender calças de ganga clássicas da Lee a pouco mais de 20 euros

Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

Espanhóis destacam pó para cabelo que dá volume instantâneo: “com capacidade para elevar as raízes”

Sim, há telemóveis de marca a 100 euros na Festa de Ofertas da Primavera da Amazon

Como um aspirador de 75 euros nos faz esquecer a Dyson

Dicas

Quase metade do preço: aproveite o desconto de 42% neste aspirador vertical da Rowenta

Há 2h e 26min

Diga adeus à esfregona: o aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está com 38% de desconto (só até hoje!)

Há 3h e 42min

Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

12 mar, 15:00

Espanhóis destacam pó para cabelo que dá volume instantâneo: “com capacidade para elevar as raízes”

12 mar, 11:01

Esqueça a velha esfregona suja: as casas modernas já só têm mopa a vapor

12 mar, 09:00

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

10 mar, 17:00

Sim, há telemóveis de marca a 100 euros na Festa de Ofertas da Primavera da Amazon

10 mar, 11:00
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos enerva-se com concorrente do Secret Story: «Não foi ele que disse?»

Hoje às 10:24

«Vais ficar à espera do Norberto?»: resposta de Catarina intriga Cristina Ferreira

Hoje às 11:42

Cláudio Ramos para Gonçalo Quinaz: «A Liliana apaixonou-se pelo Fábio no primeiro dia e tu aplaudiste»

Hoje às 10:00

Cláudio Ramos levanta-se para dar opinião sobre sobre concorrente do «Secret Story»: «Já não tem volta a dar»

Hoje às 10:03

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

12 mar, 16:00

É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

12 mar, 10:00

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

10 mar, 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Fora do Estúdio

Ruy de Carvalho mostra a família e emociona ao falar da mulher: «Só queria que estivesse aqui»

Há 13 min

Figura da televisão portuguesa operada a cancro de pele: «Isto é consequência do sol»

Há 30 min

Rute Cardoso supera mais um desafio e emociona com homenagem a Diogo Jota: «É um exemplo de força»

Hoje às 09:45

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

12 mar, 13:00

Fotos

Ruy de Carvalho mostra a família e emociona ao falar da mulher: «Só queria que estivesse aqui»

Há 13 min

Figura da televisão portuguesa operada a cancro de pele: «Isto é consequência do sol»

Há 30 min

Fora do «Secret Story», Catarina deixa suspeita no ar sobre João: «Não julgo»

Há 1h e 12min

Quase metade do preço: aproveite o desconto de 42% neste aspirador vertical da Rowenta

Há 2h e 26min