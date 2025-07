É desta que tem um aspirador robot! Preço deste modelo caiu a pique

Com potência de sobra, navegação inteligente e compatibilidade com Alexa, este robô está a conquistar as casas e custa agora menos 64%

Este artigo pode conter links afiliados*

Se já andava a considerar comprar um aspirador robot, esta pode ser a altura certa. O Lefant M310, um dos modelos mais procurados da Amazon, está com um desconto generoso de 64%, e por menos de 100€ promete uma limpeza eficiente, silenciosa e inteligente. Com mais de duas mil avaliações e uma média de 4,2 estrelas, o sucesso não parece ser por acaso.

Este robot destaca-se pela potência de sucção (4500 Pa), ideal para aspirar pó fino, cabelos ou migalhas sem esforço. A autonomia de 180 minutos permite-lhe limpar áreas consideráveis sem interrupções — e quando a bateria começa a acabar, regressa automaticamente à base de carregamento. Tem ainda seis modos de limpeza, incluindo zigzag, bordas e limpeza de manchas, além de sensores que detetam obstáculos com precisão. Ao contrário de muitos modelos básicos, este sobe pequenos desníveis até 4 cm, o que ajuda a atravessar tapetes e divisões com diferentes níveis de piso.

Equipado com sensores triangulares e um campo de deteção superior a 180°, o M310 evita colisões com móveis de forma mais eficaz do que os robôs convencionais. Já o sistema de filtragem dupla com filtro HEPA captura até partículas microscópicas, tornando-o uma boa opção para quem tem animais ou sofre de alergias. O depósito de 550 ml é generoso e fácil de esvaziar, ajudando a manter a manutenção simples.

Compatível com Alexa e controlado via app, o Lefant M310 adapta-se ao estilo de vida moderno: pode ativá-lo com um comando de voz ou programá-lo remotamente. Há também um modo silencioso, ideal para usar enquanto vê televisão ou trabalha em casa.

Na caixa, vem incluído o aspirador, a base de carregamento, o adaptador, o depósito de pó de 550 ml, dois filtros HEPA, quatro escovas laterais, escova de limpeza e manual. A marca oferece ainda dois anos de garantia.

Quem já comprou o Lefant M310 sublinha a sua praticidade e desempenho. Entre os comentários, lê-se: “É muito prático, silencioso e eficiente. Aspira muito bem e passa por toda a casa.” Outro utilizador destaca: “Excelente relação qualidade-preço. Funciona perfeitamente, mesmo com cabelos e pelos.” Há ainda quem refira que “aspira bem, mesmo em pisos com obstáculos pequenos. Tem uma bateria excelente.”

Com funcionalidades normalmente reservadas a modelos mais caros, o Lefant M310 é uma escolha inteligente para quem quer um aspirador robot funcional e moderno, sem gastar demasiado. A potência de sucção, o controlo por voz, a app dedicada e o funcionamento silencioso tornam-no num verdadeiro ajudante na limpeza do dia-a-dia.

Atualmente está disponível por 99,99€ (antes 279,99€).

Adquira o aspirador robot aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.