“Melhor que o Roomba”: este robô aspirador de 300€ agora custa menos de 100€

Manter a casa impecável sem levantar um dedo é agora um luxo acessível graças a esta promoção histórica num dos robôs mais bem avaliados da Amazon
O Lefant M310 está a causar sensação ao baixar o seu preço de 299,99€ para apenas 99,97€, um desconto direto de 67%. Com uma pontuação de 4,2 estrelas e centenas de avaliações positivas, este modelo destaca-se pela sua potência de sucção de 4500Pa, capaz de eliminar sem esforço pelos de animais, areia e sujidade incrustada tanto em solos duros como em tapetes. Além disso, o seu design ultra-fino de apenas 7,9 cm permite-lhe limpar debaixo de sofás e camas onde outros não chegam.
Tecnologia inteligente para uma limpeza sem preocupações:
Este robô não se limita a aspirar; ele utiliza tecnologia avançada para garantir que a sua rotina não é interrompida:
- Autonomia de 180 minutos: Consegue limpar áreas até 180 m² com um único carregamento e volta sozinho à base para recarregar.
- Evitação de obstáculos de precisão: Identifica e desvia-se de móveis e objetos pretos ou metálicos a apenas 4 cm de distância, protegendo a sua decoração.
- 6 modos de limpeza personalizados: Pode escolher entre limpeza automática, em ziguezague, de bordas ou focada em manchas específicas através da aplicação.
- Design anti-emaranhamento: O seu bocal de sucção inovador evita que os pelos se enredem, eliminando a necessidade de limpar as escovas manualmente.
- Controlo por voz: É totalmente compatível com Alexa e Google Home, permitindo iniciar a limpeza com um simples comando de voz.
A opinião de quem já o usa no dia a dia reforça a qualidade deste investimento. “O que mais gosto é que é bastante silencioso comparado com outros robôs que testei”, partilha um utilizador satisfeito. Outro comprador destaca a eficiência na gestão da casa: “Não substitui uma limpeza profunda de vez em quando, mas para o dia a dia ajuda imenso a manter a casa limpa sem esforço”. A facilidade de extração do depósito de resíduos é também um dos pontos mais elogiados, especialmente por quem lida diariamente com pelos de cães e gatos.
Com um preço abaixo dos 100€, o Lefant M310 apresenta-se como a alternativa inteligente aos modelos de luxo, oferecendo potência e silêncio por uma fração do custo original. Como resume uma utilizadora que vive no campo com vários animais: “Agora despreocupo-me totalmente... foi uma compra certeira”. Se procura um aliado para a lida da casa que não o obrigue a afastar móveis ou a limpar escovas constantemente, esta oferta flash é a oportunidade que esperava.
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