“Melhor que o Roomba”: este robô aspirador de 300€ agora custa menos de 100€

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Este camping em Portugal está a deixar os resorts no estrangeiro para trás — tem casinhas, piscinas e uma praia de sonho

Manter a casa impecável sem levantar um dedo é agora um luxo acessível graças a esta promoção histórica num dos robôs mais bem avaliados da Amazon

O Lefant M310 está a causar sensação ao baixar o seu preço de 299,99€ para apenas 99,97€, um desconto direto de 67%. Com uma pontuação de 4,2 estrelas e centenas de avaliações positivas, este modelo destaca-se pela sua potência de sucção de 4500Pa, capaz de eliminar sem esforço pelos de animais, areia e sujidade incrustada tanto em solos duros como em tapetes. Além disso, o seu design ultra-fino de apenas 7,9 cm permite-lhe limpar debaixo de sofás e camas onde outros não chegam.

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Tecnologia inteligente para uma limpeza sem preocupações:

Este robô não se limita a aspirar; ele utiliza tecnologia avançada para garantir que a sua rotina não é interrompida:

Autonomia de 180 minutos : Consegue limpar áreas até 180 m² com um único carregamento e volta sozinho à base para recarregar.

: Consegue limpar áreas até 180 m² com um único carregamento e volta sozinho à base para recarregar. Evitação de obstáculos de precisão: Identifica e desvia-se de móveis e objetos pretos ou metálicos a apenas 4 cm de distância, protegendo a sua decoração.

Identifica e desvia-se de móveis e objetos pretos ou metálicos a apenas 4 cm de distância, protegendo a sua decoração. 6 modos de limpeza personalizados: Pode escolher entre limpeza automática, em ziguezague, de bordas ou focada em manchas específicas através da aplicação.

Pode escolher entre limpeza automática, em ziguezague, de bordas ou focada em manchas específicas através da aplicação. Design anti-emaranhamento : O seu bocal de sucção inovador evita que os pelos se enredem, eliminando a necessidade de limpar as escovas manualmente.

: O seu bocal de sucção inovador evita que os pelos se enredem, eliminando a necessidade de limpar as escovas manualmente. Controlo por voz: É totalmente compatível com Alexa e Google Home, permitindo iniciar a limpeza com um simples comando de voz.

A opinião de quem já o usa no dia a dia reforça a qualidade deste investimento. “O que mais gosto é que é bastante silencioso comparado com outros robôs que testei”, partilha um utilizador satisfeito. Outro comprador destaca a eficiência na gestão da casa: “Não substitui uma limpeza profunda de vez em quando, mas para o dia a dia ajuda imenso a manter a casa limpa sem esforço”. A facilidade de extração do depósito de resíduos é também um dos pontos mais elogiados, especialmente por quem lida diariamente com pelos de cães e gatos.

Com um preço abaixo dos 100€, o Lefant M310 apresenta-se como a alternativa inteligente aos modelos de luxo, oferecendo potência e silêncio por uma fração do custo original. Como resume uma utilizadora que vive no campo com vários animais: “Agora despreocupo-me totalmente... foi uma compra certeira”. Se procura um aliado para a lida da casa que não o obrigue a afastar móveis ou a limpar escovas constantemente, esta oferta flash é a oportunidade que esperava.

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