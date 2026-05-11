De 499€ para 109€: O robot que aspira e lava a casa está com um desconto de 74%

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Se estava à espera do momento certo para deixar de se preocupar com a limpeza do chão, este desconto de mais de 280€ é o sinal que precisava

Muitas pessoas receiam comprar um aspirador robot barato por medo de que ande constantemente aos encontrões contra os móveis ou fique preso em qualquer obstáculo. No entanto, o Lefant M330 Plus veio contrariar essa ideia, graças a uma tecnologia de navegação que normalmente só encontramos em modelos acima dos 400€.

Com uma classificação de 4,3 estrelas e quase 19 mil avaliações na Amazon, este modelo destaca-se pela forma inteligente como se movimenta pela casa. Um dos utilizadores resume bem a experiência: “Limpa muito melhor do que o modelo de marca cara que tinha antes”, mostrando que eficácia e bom desempenho não têm necessariamente de custar uma fortuna.

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Por que razão este modelo é um investimento seguro:

Mapeamento laser ultra preciso: Ao contrário dos modelos básicos, este utiliza tecnologia laser (dToF) para criar um mapa da sua casa em segundos. Ele sabe exatamente onde está e onde já limpou, evitando choques desnecessários.

Poder de sucção de 5000Pa : É uma força impressionante para um robot tão fino, capaz de extrair desde o pó microscópico até aos pelos de animais mais difíceis entranhados nos tapetes.

Design Inteligente (9,5 cm): A sua altura reduzida permite-lhe deslizar para debaixo de camas e sofás, sítios onde a sujidade se acumula e onde raramente conseguimos chegar com uma vassoura manual.

Sensores de tapete: O aspirador deteta automaticamente quando sobe para uma passadeira ou tapete, aumentando a potência ao máximo para uma limpeza profunda sem necessidade de comando.

A versatilidade deste aparelho permite que ele seja muito mais do que um simples aspirador; é um sistema 3 em 1 que também passa a mopa, garantindo que o chão fica brilhante sem que tenha de mover um dedo. Com uma autonomia de 160 minutos, consegue cobrir uma casa inteira com apenas uma carga, sendo o aliado perfeito para quem tem uma rotina agitada e quer chegar a casa e encontrar tudo impecável. Além disso, é totalmente compatível com a Alexa, permitindo-lhe dizer apenas "limpa a sala" para que o trabalho comece.

A confiança depositada neste equipamento por milhares de famílias portuguesas e estrangeiras é o seu melhor certificado de garantia. Os relatos são claros: "faz com que a limpeza pareça menos um frete" e, para quem tem animais de estimação, ele é considerado "um salvador de vidas que reduziu imenso o pelo no chão". Por apenas 129,99€, esta é a escolha mais sensata para quem procura tecnologia de ponta, eficácia comprovada e, acima de tudo, o regresso do seu tempo livre.

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