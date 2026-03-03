Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Se pensa que não pode saborear um doce cremoso sem sair da linha, prepare-se para mudar de ideias. Esta sobremesa de aveia consegue o sabor e a textura do tradicional leite creme, mas de forma muito mais saudável. Nós testámos e garantimos: é irresistível.
Papas de aveia com laranja
Ingredientes:
-
40 g de flocos de aveia
-
1 laranja descascada
-
200 ml de bebida vegetal
-
1 ovo
-
Adoçante a gosto
-
Casca de laranja
-
Pau de canela
Preparação:
-
Coloque todos os ingredientes num tacho e misture bem.
-
Cozinhe em lume médio-alto durante cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até a mistura engrossar.
-
Retire o pau de canela e as cascas de laranja.
-
Triture a mistura até obter uma consistência cremosa.
-
Sirva num recipiente à escolha e finalize com uma pitada de canela.