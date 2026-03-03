Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 13min
Adoce os primeiros dias de outono com esta receita deliciosa de leite creme
Adoce os primeiros dias de outono com esta receita deliciosa de leite creme

Se pensa que não pode saborear um doce cremoso sem sair da linha, prepare-se para mudar de ideias. Esta sobremesa de aveia consegue o sabor e a textura do tradicional leite creme, mas de forma muito mais saudável. Nós testámos e garantimos: é irresistível.

Papas de aveia com laranja

Ingredientes:

  • 40 g de flocos de aveia

  • 1 laranja descascada 

  • 200 ml de bebida vegetal

  • 1 ovo 

  • Adoçante a gosto

  • Casca de laranja

  • Pau de canela

Preparação:

  1. Coloque todos os ingredientes num tacho e misture bem.

  2. Cozinhe em lume médio-alto durante cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até a mistura engrossar.

  3. Retire o pau de canela e as cascas de laranja.

  4. Triture a mistura até obter uma consistência cremosa.

  5. Sirva num recipiente à escolha e finalize com uma pitada de canela.

Temas: Leite creme Receitas saudáveis Aveia

