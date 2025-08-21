Descubra esta técnica e nunca mais terá problemas a dobrar lençóis de elástico

Lençol de elástico
Lençol de elástico
Dobrar lençóis de elástico pode parecer um desafio, mas existe um método tão simples que até parece magia. Com algumas dicas práticas, vai conseguir que os seus lençóis fiquem organizados e sem rugas em segundos.

Dobrar lençóis de elástico é uma daquelas tarefas domésticas que muitos consideram complicadas. Por vezes parecem impossíveis de organizar de forma perfeita, ficando sempre com rugas ou demasiado volumosos para guardar.

Mas a boa notícia é que existe um método simples que transforma esta tarefa numa brincadeira de crianças. 

Na página de Instagram @lenniamc, encontra um passo a passo visual que mostra como dobrar os lençóis de elástico de forma rápida e eficaz, tornando a sua arrumação muito mais prática e organizada. Vale mesmo a pena espreitar para poupar tempo e evitar frustrações.

