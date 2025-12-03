Continua a usar lençóis polares no inverno? Saiba qual é o melhor tecido para dormir

  Joana Lopes
  Hoje às 17:00

Com a chegada do inverno, manter noites de sono quentes e confortáveis torna-se uma prioridade. Mas será que os clássicos lençóis polares continuam a ser a melhor escolha? Flanela, algodão ou polar: cada tecido tem características próprias que podem fazer toda a diferença no seu descanso. Descubra qual é o mais indicado para enfrentar as noites frias sem perder conforto.

Dormir com frio pode ser desconfortável, mas escolher os tecidos adequados transforma as noites de inverno numa experiência muito mais acolhedora. A Fundação Nacional do Sono, citada pelo site Nueva Mujer, lembra que o que vestimos para dormir — incluindo os lençóis — influencia diretamente a qualidade do descanso. Pode parecer um detalhe, mas a ciência confirma: o corpo dorme melhor quando a temperatura está regulada.

Os materiais escolhidos fazem toda a diferença. Flanela, polar ou algodão mais espesso ajudam a reter o calor corporal sem provocar sobreaquecimento ou transpiração excessiva. O ideal é manter o corpo aquecido de forma equilibrada, permitindo que a pele continue a respirar. O mesmo se aplica aos pijamas: existem cada vez mais opções confortáveis, desde conjuntos completos a camisas largas, pensadas para acompanhar os movimentos durante a noite.

A roupa interior também merece atenção. A Fundação Nacional do Sono recomenda peças macias, sem costuras rígidas ou elásticos apertados, para funcionarem como uma primeira camada de conforto. Tecidos como algodão, microfibra ou malhas suaves tornam o descanso mais agradável e ajudam a evitar irritações na pele.

Relativamente à temperatura do quarto, os estudos indicam valores ideais entre 15 e 19 graus. Este intervalo permite que o corpo reduza ligeiramente a temperatura interna, algo essencial para adormecer. Pessoas mais velhas podem sentir-se mais confortáveis em ambientes ligeiramente mais quentes. Se o quarto estiver demasiado quente, o sono torna-se leve e fragmentado; se estiver demasiado frio, o corpo faz um esforço constante para se aquecer.

Adaptar a roupa ao clima de cada noite é uma forma prática de garantir conforto. Uma camisola leve para noites amenas, um pijama de polar para noites frias ou uma t-shirt de algodão quando a casa está mais quente — tudo depende do clima, da sensibilidade ao frio e do estilo pessoal de cada pessoa.

Temas: Lençóis Flanela Polar Algodão

