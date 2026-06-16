Bronca em direto. Leomarte Freire chama Daniela Santo de "lixo": «Não tenho interesse em falar»

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A polémica entre Leomarte e Daniela Santos continua a dar que falar.

Esta terça-feira, o ex-concorrente esteve no programa Dois às 10, da TVI, onde abordou a relação com Daniela e deixou claro que não existe qualquer contacto entre ambos.

Questionado sobre o tema, Leomarte revelou que não tem falado com a ex-concorrente e garantiu que também não tem qualquer intenção de o fazer. “O lugar no lixo é no lixo”, afirmou, numa declaração que rapidamente chamou a atenção.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, Leomarte aproveitou ainda para rejeitar as insinuações feitas por Daniela Santos a seu respeito, assegurando que tudo o que conquistou ao longo do percurso se deve exclusivamente ao seu próprio esforço.

O ex-concorrente mostrou-se tranquilo perante a polémica e fez questão de reforçar que todas as suas conquistas são fruto do seu trabalho, recusando as acusações e deixando claro que pretende seguir em frente.