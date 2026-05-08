Leomarte aponta vencedor do “Desafio Final”. E ninguém estava à espera deste nome

O ex-concorrente não escondeu a sua preferência e acabou por revelar quem acredita que merece ganhar o "Secret Story — Desafio Final".

Depois de ter desistido do "Secret Story – Desafio Final", Leomarte marcou presença numa conversa com Cristina Ferreira e acabou por fazer uma revelação que está a surpreender muitos fãs do reality show. Questionado sobre quem gostaria de ver vencer esta edição do programa, o agora ex-concorrente não hesitou em apontar o nome de Sara.

O ex-participante explicou que vê em Sara uma jogadora com uma postura equilibrada: "A Sara está muito ponderada nesta edição. Está a ser a jogadora semáforo. O semáforo sabe na hora em que tem de ser estar vermelho, verde e amarelo. A sara está ali em discussão do que tem de ser dito na hora que tem de ser dito”, afirmou.