«Achava que a minha filha tinha a mania das doenças». O diagnóstico, porém, revelou problema de saúde que levou 12 amiguinhos a Leonor

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:22

Fátima acreditava que as queixas da filha eram exageros, mas as marcas revelaram a verdade: Leonor tinha leucemia. Aos 10 anos, começou uma luta que a levou a perder 12 amiguinhos no IPO.

Quando Leonor começou a queixar-se de dores no corpo, a mãe, Fátima, acreditou tratar-se de algo passageiro. “Achava que a minha filha tinha a mania das doenças”, confessa agora.

Mas os sinais não desapareceram e, com o tempo, surgiram nódulos que mudaram tudo. Aos 10 anos, Leonor recebeu um diagnóstico que assustou toda a família: leucemia.

Foi o início de uma batalha que durou sete anos, marcada por internamentos prolongados, sessões de quimioterapia e momentos de grande fragilidade. No IPO, onde passou grande parte da infância e adolescência, Leonor chegou a perder 12 crianças que conheceu durante os tratamentos, incluindo dois amigos próximos.

“Não lidei bem. Fiquei assustada. Queria desistir. Não sabia o que pensar”, recorda Leonor, hoje com 17 anos e prestes a receber alta médica.

Para Fátima, o impacto da notícia foi devastador: “Saber que a minha filha tinha leucemia foi como morrer e ressuscitar. Ela só pedia para não morrer.”

Apesar do medo de uma recaída, Leonor olha agora para o futuro com esperança, pronta para recuperar os anos que a doença lhe roubou e viver uma nova etapa longe do hospital que foi, durante tanto tempo, a sua segunda casa.

