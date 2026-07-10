Está a emocionar o País. Cláudio Ramos conforta irmãos de criança que luta contra leucemia

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

O "Dois às 10" viveu um dos momentos mais emocionantes dos últimos tempos. Depois de conhecerem a história de Maria Clara, uma menina de apenas três anos que luta contra uma leucemia, os irmãos não conseguiram conter a emoção em pleno estúdio.

Enquanto assistiam à reportagem que recordava o difícil percurso da irmã, Tomás, Leonor e Afonso desabaram em lágrimas. Perante a intensidade do momento, Cláudio Ramos levantou-se imediatamente do seu lugar e dirigiu-se às crianças para as abraçar e confortar, num gesto que emocionou todos os presentes.

A história de Maria Clara começou em fevereiro deste ano, quando, com apenas dois anos, foi diagnosticada com leucemia. A notícia mudou completamente a vida da família, que passou a viver entre tratamentos, internamentos e muita incerteza.

Mas, no meio da dor, aconteceu também algo inesperado.

À conversa no programa da TVI, Liliana, mãe da menina, revelou que estava prestes a separar-se do companheiro quando receberam o diagnóstico da filha. A doença acabou por mudar tudo. «O amor voltou no IPO», confessou, explicando que a luta pela recuperação de Maria Clara voltou a unir o casal.

Toda a família se mobilizou para enfrentar este desafio. Os avós assumiram um papel essencial e até voltaram ao mercado de trabalho para garantir que nada faltava aos filhos e aos netos. Maria da Luz, avó de Maria Clara, revelou que decidiu trabalhar precisamente para ajudar nas despesas da família. «Enquanto trabalho, não estou a chorar», confessou, acrescentando que pelos netos é capaz de «mover montanhas».

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Leucemia Família Dois às 10 Claudio ramos
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Filho de Jorge Jesus volta aos holofotes após apresentação do pai como Selecionador Nacional: «É um grande gato»

Há 3h e 6min

A terminar as férias, Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem: «Sem nada. Só amor»

Há 3h e 20min

Este power bank cabe no bolso, carrega o telemóvel várias vezes e está agora mais barato

Há 3h e 31min

Para cuidar do marido, idosa chora ao ver-se obrigada a separar-se do cão: «Vai ser uma dor muito grande»

Hoje às 11:43

Após o Secret Story, Liliana e Ricky revelam ter uma nova vida: «Era um sonho que estava escondido»

Hoje às 10:45

Liliana saiu do Secret Story em terceiro lugar, mas descobriu diagnóstico que a abalou: «Fiquei sem chão»

Hoje às 10:31

Murro na mesa. Sandra Felgueiras apresenta queixa às autoridades: «Se não fosse muito grave, não viria aqui»

Hoje às 09:33
MAIS

Mais Vistos

Gonçalo Quinaz deixa "aviso" a Cláudio Ramos sobre figura pública: “Não sei se ele está muito contente contigo”

Ontem às 10:18

Especialista em espiritualidade revela como um copo com água e sal pode indicar a energia da sua casa

8 jul, 10:35

Arrepiante. Criança fica em lágrimas ao ouvir falar da leucemia da irmã

Hoje às 11:53

"Dois às 10" dá notícia de última hora sobre morte de cantora: “Acabou por conhecer-se a notícia há 10 minutos”

Ontem às 10:40

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

Ontem às 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

4 jul, 09:00

Fora do Estúdio

Filho de Jorge Jesus volta aos holofotes após apresentação do pai como Selecionador Nacional: «É um grande gato»

Há 3h e 6min

A terminar as férias, Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem: «Sem nada. Só amor»

Há 3h e 20min

Murro na mesa. Sandra Felgueiras apresenta queixa às autoridades: «Se não fosse muito grave, não viria aqui»

Hoje às 09:33

«Talvez nunca mais o veja»: Cristina Ferreira toma decisão após encontro que a marcou profundamente

Ontem às 15:29

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Filho de Jorge Jesus volta aos holofotes após apresentação do pai como Selecionador Nacional: «É um grande gato»

Há 3h e 6min

A terminar as férias, Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem: «Sem nada. Só amor»

Há 3h e 20min

Este power bank cabe no bolso, carrega o telemóvel várias vezes e está agora mais barato

Há 3h e 31min

Está a emocionar o País. Cláudio Ramos conforta irmãos de criança que luta contra leucemia

Hoje às 12:21