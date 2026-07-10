Está a emocionar o País. Cláudio Ramos conforta irmãos de criança que luta contra leucemia

Tia e sobrinha foram diagnosticadas com cancro ao mesmo tempo, mas só uma sobreviveu: «Estive lá até ao último dia»

O "Dois às 10" viveu um dos momentos mais emocionantes dos últimos tempos. Depois de conhecerem a história de Maria Clara, uma menina de apenas três anos que luta contra uma leucemia, os irmãos não conseguiram conter a emoção em pleno estúdio.

Enquanto assistiam à reportagem que recordava o difícil percurso da irmã, Tomás, Leonor e Afonso desabaram em lágrimas. Perante a intensidade do momento, Cláudio Ramos levantou-se imediatamente do seu lugar e dirigiu-se às crianças para as abraçar e confortar, num gesto que emocionou todos os presentes.

A história de Maria Clara começou em fevereiro deste ano, quando, com apenas dois anos, foi diagnosticada com leucemia. A notícia mudou completamente a vida da família, que passou a viver entre tratamentos, internamentos e muita incerteza.

Mas, no meio da dor, aconteceu também algo inesperado.

À conversa no programa da TVI, Liliana, mãe da menina, revelou que estava prestes a separar-se do companheiro quando receberam o diagnóstico da filha. A doença acabou por mudar tudo. «O amor voltou no IPO», confessou, explicando que a luta pela recuperação de Maria Clara voltou a unir o casal.

Toda a família se mobilizou para enfrentar este desafio. Os avós assumiram um papel essencial e até voltaram ao mercado de trabalho para garantir que nada faltava aos filhos e aos netos. Maria da Luz, avó de Maria Clara, revelou que decidiu trabalhar precisamente para ajudar nas despesas da família. «Enquanto trabalho, não estou a chorar», confessou, acrescentando que pelos netos é capaz de «mover montanhas».