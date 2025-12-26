Alergias, pelos e maus cheiros? Este purificador resolve tudo e está com desconto

Este purificador tem 54 mil opiniões na Amazon e uma avaliação média de 4,6 estrelas

O purificador de ar LEVOIT Core 300S tem vindo a destacar-se na Amazon, onde soma uma avaliação média de 4,6 estrelas, baseada em mais de 54 mil opiniões, e continua a vender-se aos milhares — só no último mês, foi comprado por cerca de 200 pessoas. Atualmente custa 121€, depois de ter baixado dos 149€, um desconto ligeiro mas suficiente para chamar a atenção. É um aparelho pensado para quem sofre com alergias, vive com animais, lida com pó, fumo ou maus odores em casa, ou simplesmente quer respirar um ar mais limpo no dia a dia.

Ar mais limpo, nota-se mesmo

Este purificador de ar utiliza um filtro HEPA de alta eficiência, capaz de reter até 99,97% das partículas mais comuns no ar interior, como pólen, ácaros, pó fino, fumo e pelos de animais. Vários utilizadores dizem sentir a diferença pouco tempo depois de começar a usá-lo. “O ar em casa parece muito mais limpo e agradável”, escreve um cliente, acrescentando que a substituição do filtro é simples e que o funcionamento é consistente.

Um apoio real para quem tem alergias

Este purificador aparece muitas vezes associado ao alívio de sintomas alérgicos. “Sou alérgico ao pólen e este ano os níveis estavam altíssimos. Este purificador aliviou imenso os meus sintomas”, refere um utilizador que vive numa zona rural. Outro comentário vai no mesmo sentido: “Sente-se o ar muito mais limpo após algum tempo de utilização. Não resolve tudo, mas ajuda imenso a controlar as alergias.”

purificador de ar levoit core 300s

Silencioso e atento ao que se passa no ar

Um dos pontos mais elogiados é o sensor laser, que deteta a qualidade do ar em tempo real e ajusta automaticamente a intensidade quando necessário. “É muito silencioso até ao momento em que deteta ar de má qualidade e aumenta a potência”, escreve um utilizador. No modo noturno, o ruído desce para níveis muito baixos, algo que quem o usa no quarto valoriza bastante: “O modo de repouso é totalmente silencioso.”

Controlo pelo telemóvel e uso simples

A ligação à aplicação VeSync permite controlar tudo à distância, criar horários e acompanhar o estado do filtro. “O controlo através do telemóvel é muito útil e a aplicação é fácil de usar”, lê-se numa das avaliações. Para quem prefere automatismos, o modo automático trata de tudo sem ser preciso mexer em definições.

Resultados visíveis no dia a dia

Há também quem o tenha comprado por causa dos odores. “Usei-o para eliminar cheiro a tabaco e fiquei muito satisfeita. Deteta o fumo em segundos e, em cerca de 15 minutos, o ambiente fica limpo e sem cheiros”, relata uma utilizadora. 

O LEVOIT Core 300S surge como um purificador discreto, eficaz e pensado para uso diário — daqueles que, depois de entrar em casa, rapidamente passa a fazer parte da rotina.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

LEVOIT Core 300S Purificador de ar Odores Mau cheiro Amazon

