Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»

Lídia Franco esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e falou sem filtros sobre o amor, o preconceito e as escolhas da sua vida pessoal. Casada há mais de três décadas com um homem 15 anos mais novo, a atriz recordou os avisos que ouviu e explicou porque nunca deixou que a diferença de idades interferisse na felicidade do casal.
Lídia Franco foi a convidada de Manuel Luís Goucha numa emissão de abril de 2025 e abriu o coração sobre a sua vida pessoal e profissional. Aos 80 anos, a atriz continua ativa, lúcida e apaixonada pela arte, mas foi o lado mais íntimo que acabou por marcar a conversa.
Casada desde 1991 com um homem 15 anos mais novo, Lídia Franco revelou que, ao longo dos anos, teve de lidar com muitos preconceitos por causa da diferença de idades. “Nunca demos pela diferença de idades. Houve pessoas que me avisaram que eu ia ficar abandonada”, confessou. Ainda assim, garante que nada disso abalou a relação: “Nunca senti isso. Este amor é mesmo feito de amor”.
Amor, família e um novo centro de afetos
Mãe dedicada, Lídia Franco contou que hoje é no neto que encontra uma das maiores fontes de alegria da sua vida. A atriz falou com emoção sobre esta nova fase, marcada por uma vivência mais serena, mas igualmente intensa, onde a família ocupa um lugar central.
Uma vida ligada à arte desde cedo
O percurso artístico de Lídia Franco começou muito cedo. Tinha apenas três anos quando posou para a revista Modas e Bordados e, aos 11, iniciou os estudos em ballet, uma paixão que a acompanhou durante vários anos. Ainda jovem, alcançou o segundo lugar no concurso Miss Portugal, mas depressa percebeu que o seu caminho não passaria apenas pela imagem.
Antes de se afirmar como atriz, experimentou várias áreas e acumulou vivências que acabariam por enriquecer o seu trabalho artístico. A televisão surgiu cedo, aos 14 anos, como apresentadora, mas foi mais tarde que encontrou a sua verdadeira vocação.
Uma carreira sólida e inesquecível
A estreia oficial como atriz aconteceu aos 30 anos e marcou o início de uma carreira longa e consistente no teatro, cinema e televisão. Um dos papéis mais icónicos foi o da Condessa da França, na série O Tal Canal, onde contracenou com Herman José, com quem mantém uma amizade duradoura.
Ao longo das décadas, Lídia Franco construiu uma carreira respeitada, atravessando gerações e mantendo-se como uma das figuras mais marcantes da cultura portuguesa. No Goucha, deixou claro que continua fiel aos seus valores — no amor, na família e na profissão — provando que o tempo apenas reforçou a sua autenticidade e força.