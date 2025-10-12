Este Lidl tem ferros de engomar a 5€ e outros favoritos a preços fora de série

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 16min
Lidl Outlet
Lidl Outlet

De sexta a domingo, o outlet do Lidl promete ofertas que não vai querer perder.

Todos conhecemos os verdadeiros fenómenos que alguns produtos de bazar do Lidl se tornam. Muitas vezes, formam-se filas nas lojas para aproveitar uma promoção ou adquirir um artigo pouco comum. Mas, afinal, onde acabam os produtos provenientes de trocas ou do excesso de stock?

Grande parte deles está nas prateleiras de uma loja que é um verdadeiro paraíso para os fãs do Lidl. Trata-se de um outlet, aberto apenas de sexta-feira a domingo, onde se podem encontrar pequenos eletrodomésticos, brinquedos, material de bricolage e muitos outros artigos que já passaram pelos folhetos da marca alemã.

Esta loja situa-se no Seixal, e oferece aos clientes descontos exclusivos. Os produtos abrangem várias categorias, como cozinha, têxtil, artigos para animais, brinquedos e jardim. Não existem produtos alimentares.

O outlet tem sido um verdadeiro sucesso no TikTok e no Instagram, como o IOL já tinha noticiado, com vários vídeos a mostrar os artigos disponíveis e os respetivos preços. Entre os exemplos, encontram-se minifornos elétricos a 30 euros, ferros de engomar a 5 euros, sanduicheiras a 15 euros e camas para cães a 10 euros.

Com o Natal à porta, a loja voltou a ser destaque nas redes sociais. A influencer Joana Martins, por exemplo, deu destaque ao espaço e aconselha a visita de manhã, uma vez que à tarde muitas prateleiras já estavam vazias.

