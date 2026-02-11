Aos 81 anos, Lili Caneças desafia a idade e revela o segredo que mantém a sua forma física

Lili Caneças esteve no Dois às 10 e, aos 81 anos, falou sem rodeios sobre a forma física que continua a exibir. Entre cirurgias estéticas assumidas e uma rotina disciplinada, a socialite revelou o que nunca dispensa para manter a energia e a confiança.

Lili Caneças esteve esta semana no programa Dois às 10 e voltou a provar que a idade é, para si, apenas um número. Aos 81 anos, a socialite falou abertamente sobre a sua forma física e garantiu que continua cheia de energia — e sem medo do tempo.

Sobre ter ultrapassado a barreira dos 80, Lili foi clara: “Não me custou. A minha inspiração é a Jane Fonda, que tem 87”, revelou, mostrando que continua atenta a exemplos internacionais de vitalidade.

Assumindo sem reservas que recorre a cirurgias estéticas ao rosto, há algo que não dispensa de forma alguma: o exercício físico. “Vou três vezes por semana e o ginásio é fundamental. É anti-stress, dá disposição e mantém a musculatura”, explicou. Lili confessou ainda que, no passado, era mais restritiva com a alimentação. “Antigamente só comia saladas. Agora como tudo, mas em quantidades pequeninas”, partilhou.

Quanto à idade, garante que não é um peso. “A idade não me pesa, senão aldrabava. Não quero é morrer”, afirmou, com a frontalidade que lhe é característica.

Num testemunho descontraído e seguro, Lili Caneças mostrou que continua fiel a si própria — e determinada em manter-se ativa, elegante e confiante.