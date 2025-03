Esta mulher foi ameaçada por outra que a questionava com qual arma queria ser morta

Liliana foi ameaçada durante 5 meses. A mulher criou uma página no Facebook onde anunciou a morte de Liliana e enviava para esta, de forma contínua, imagens de canivetes, perguntando-lhe qual escolheria para ser morta.

Liliana, assistente técnica no Centro de Saúde de Moscavide, dedicou 20 anos da sua vida a servir a comunidade. Contudo, em 2023, a sua vida foi marcada por dois episódios traumáticos de agressão violenta que a deixaram fisicamente e psicologicamente devastada.

Em pleno exercício das suas funções, Liliana abordou uma utente que estava a fumar nas instalações do centro de saúde. A situação, que parecia simples, rapidamente se transformou num pesadelo. A utente, de forma inesperada e violenta, levantou-se e atacou Liliana com socos e pontapés. A agressão culminou com uma ameaça mortal: um canivete foi apontado ao pescoço da assistente técnica.

«Se alguém não me tivesse puxado, a utente espetava-me o canivete», contou Liliana, relatando o momento de pânico. As palavras da vítima mostram o quão perto ela esteve de uma tragédia. «A utente levantou-se e virou-se a mim aos murros e pontapés», revelou, recordando a agressão física que deixou marcas não apenas no seu corpo, mas também na sua mente.

Mas o sofrimento de Liliana não terminou no momento da agressão. Após o episódio, a utente ainda continuou a ameaçá-la de morte. Criou uma página no Facebook onde anunciou a sua morte e enviava, de forma contínua, imagens de canivetes a Liliana, perguntando-lhe qual escolheria para ser «matada». Estas ameaças duraram cinco meses, tornando a vida de Liliana um inferno.

«Eu nunca tive proteção. A advogada que me arranjaram nunca fez nada», desabafou Liliana, expressando a revolta pela falta de apoio durante todo o processo. A ausência de segurança e as ameaças constantes tornaram a sua vida ainda mais difícil. Sentiu-se completamente desamparada e sem qualquer suporte das instituições que deveriam garantir a sua segurança e bem-estar.

A situação foi ainda mais grave quando Liliana se viu forçada a mudar a filha de escola, pois a agressora trabalhava como auxiliar no estabelecimento. Além disso, a assistente técnica foi obrigada a mudar de local de trabalho, mas o preço a pagar foi elevado: perdeu parte do seu salário. «Mudei de trabalho porque a agressora não podia mudar de Centro de Saúde», explicou, indignada com as decisões que a colocaram numa posição de vulnerabilidade.

Durante todo este processo, a justiça demorou 23 meses para avançar e o julgamento da agressora vai começar apenas na próxima semana.