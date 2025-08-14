Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve

Liliana Filipa adota truque de estilo que é a tendência do momento: e fica bem em qualquer look

Liliana Filipa e Daniel Gregório revelaram ter sido vítimas de um assalto à mão armada em Vilamoura, descrevendo o episódio como “profundamente traumático” e assegurando que a prioridade agora é proteger os filhos, Santi e Ariel.

Liliana Filipa e Daniel Gregório viveram momentos de terror durante as férias no Algarve. O casal, que se encontrava em Vilamoura com os dois filhos, Santi e Ariel, foi vítima de um assalto à mão armada, situação que classificam como “profundamente traumática” para toda a família.

Na noite desta quarta-feira, 13 de agosto, os dois emitiram um comunicado nas redes sociais, agradecendo as inúmeras mensagens de preocupação que receberam. “Estamos bem, ainda que com o coração apertado e assustados com este episódio profundamente traumático para a nossa família. Neste momento, a nossa maior preocupação é tentar distrair as crianças ao máximo para que se lembrem cada vez menos do que aconteceu”, escreveram.

A criadora digital sublinhou ainda a estranheza de ter vivido algo tão grave no próprio país. “Já viajei tanto, tantos destinos que evitei levar crianças por acreditar serem ‘perigosos’ e nunca me senti tão vulnerável como neste momento, aqui, no meu país que tanto amo”, lamentou.

Apesar do susto, Liliana e Daniel asseguram que o mais importante é proteger o bem-estar emocional dos filhos e recuperar a tranquilidade familiar após o episódio.