Assalto à mão armada no Algarve: Liliana Filipa e Daniel Gregório ameaçados com filhos no carro

Liliana Filipa e Daniel Gregório foram alvo de um assalto à mão armada no Algarve, enquanto viajavam num Ferrari com os filhos no banco de trás, vivendo momentos de grande tensão em apenas 30 segundos.

O Dois às 10 comentou, esta quarta-feira, um assalto violento de que Daniel Gregório e Liliana Filipa foram vítimas enquanto circulavam no carro, acompanhados pelos filhos no banco de trás. Cristina Ferreira revelou que o casal já falou com a produção e confirmou: “Apontaram a arma às crianças.”

O crime, que durou cerca de 30 segundos, foi registado em vídeo. Nas imagens, vê-se o momento em que a viatura para e uma mota, com dois ocupantes, se aproxima pela lateral do condutor. Um dos suspeitos desce de imediato e aponta uma arma a Daniel, que entrega um relógio sem oferecer resistência.

Liliana, no lugar do pendura, ainda chegou a sair do carro, mas foi obrigada a regressar ao interior quando também ficou sob ameaça. Os assaltantes usavam capacetes e mantiveram os rostos cobertos. O homem armado transportava ainda uma mochila semelhante às usadas por estafetas de entregas de comida.

As crianças permaneceram sempre no banco de trás e só saíram da viatura depois de os assaltantes fugirem. Não houve disparos e nenhum dos ocupantes ficou ferido.