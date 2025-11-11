Liliana Filipa desvenda 'segredo' de casa que poucos conhecem

Liliana Filipa
Liliana Filipa

O segredo das castanhas assadas de Liliana Filipa não está na receita, mas sim no acompanhamento. Sabes do que se trata?

O outono começou e com ele chegam coisas que imediatamente associamos a esta estação e que nos fazem ansiar pelo seu regresso. Desde as decorações aconchegantes, à celebração do Halloween, passando pelos looks típicos da época e pelas comidas que nos trazem conforto nos dias mais frios.

Se pensou em castanhas, acertou. Hoje trazemos a receita de castanhas seguida por Liliana Filipa, uma influeciadora  conhecida por partilhar o seu lifestyle, dicas de moda e looks que nos inspiram.

Desta vez, Liliana mostrou uma forma simples e moderna de preparar castanhas na air fryer, ideal para quem prefere evitar o forno mas não abre mão do sabor tradicional. No vídeo, ela explica passo a passo: fazer um corte horizontal nas castanhas, ferver durante 10 minutos em água com sal e, em seguida, colocá-las na air fryer a 200 °C durante 20 minutos, também com um pouco de sal.

Preparar castanhas pode parecer uma tarefa simples, mas o que realmente nos surpreendeu foi o acompanhamento escolhido por Liliana Filipa. A digital influencer sugere «acompanhar [as castanhas] com vinho tinto, romã e pão com queijo», uma combinação simples, mas aparentemente irresistível, perfeita para um domingo à tarde, a ver filmes em casa e a ouvir a chuva lá fora.

Se é fã de castanhas assadas, esta é a altura perfeita para experimentar as cahstanhas à moda de Liliana Filipa e entrar no espírito mais cozy do outono.

