Entre na mansão de Liliana Filipa e Daniel Gregório, que está a ser construída durante a polémica traição

A relação entre Liliana Filipa e Daniel Gregório, que começou na Casa dos Segredos 5, voltou a gerar atenção, desta vez devido à casa de luxo que o casal está a construir e cujo valor ronda os milhões. Em maio de 2025, Liliana partilhou um vídeo onde mostrava, visivelmente entusiasmada, o progresso da obra, revelando várias divisões da moradia, entre elas a suite principal.

Contudo, um pormenor referido recentemente no programa V+ Fama tornou-se motivo de discussão: durante a visita guiada, a influenciadora descreveu aquele espaço como “o meu quarto” e “os meus aposentos”, evitando a forma “nosso”. À luz das notícias sobre uma alegada traição e uma crise na relação, estas escolhas linguísticas ganharam agora nova leitura.

A moradia — construída sem qualquer empréstimo bancário — representa o ponto alto do percurso profissional conjunto de Liliana e Daniel, responsáveis por vários negócios ligados à moda e ao lifestyle, incluindo a marca Liliana Filipa Collection. Com quase um milhão de seguidores nas redes sociais, Liliana é considerada uma das influenciadoras mais influentes do país, e o casal tem beneficiado de uma forte imagem familiar e de impacto digital.

A suposta crise amorosa, motivada pela alegada infidelidade de Daniel Gregório, ameaça não só o relacionamento como também o património que consolidaram ao longo dos anos. Como destacou um dos comentadores do programa, “têm mais a perder se se separarem do que a ganhar”, deixando o futuro da dupla — e da sua ambiciosa casa de sonho — mais incerto do que nunca.

