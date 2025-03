Já viu o impressionante anel de noivado desta ex-concorrente do «Secret Story»?

Descubra o deslumbrante anel de noivado que tem estado a dar que falar nas redes sociais.

A influenciadora digital e empresária Liliana Filipa foi pedida em casamento em março de 2025, durante umas férias no Brasil, num passeio de barco com o companheiro, Daniel Gregório. O casal, que se conheceu no 'Secret Story 5' em 2014, tem estado junto desde então e tem dois filhos, Ariel e Santiago. Liliana partilhou o momento no Instagram com um vídeo emocionante e escreveu: "Noivossss! 💍 Depois de 10 anos, 2 filhos e tantos fatores que, ao longo do tempo, não nos permitiram focar apenas no nosso romance, contra todas as probabilidades, eis que fui surpreendida na cidade maravilhosa. ✨ Um lugar que nos é tão especial… Entre o mar, o céu e o Cristo Redentor, lá estava eu – sem palavras (o que não é fácil!). Se depois de tanta provação, obstáculos e anos de noites sem dormir isto não é amor, então, realmente, não sei o que é. Hoje sabemos exatamente onde e com quem queremos estar. 🫶🏽 O momento ideal para dizer o SIMM ao meu parceiro de aventuras e homem da minha vida. ✨💍" Os fãs e amigos do casal encheram as redes sociais com mensagens de felicitações, celebrando esta nova etapa na vida de Liliana e Daniel. Entre os comentários deixados na publicação, destacam-se: "A Casa dos Segredos rendeu frutos! Santi, Ariel e agora o casamento! Felicidades para o casal 🇧🇷❤️🇵🇹", "Tão lindos 💖", "Parabéns ❤️" e "Não aguento aiiii 😍❤️".

O anel de noivado não passou despercebido, e numa outra publicação, a influenciadora mostrou os detalhes num post com o texto: "I said yessss!!! 💍✨". Cristina Ferreira comentou "Parabéns ❤️", e uma chuva de comentários de famosos como Lusinha Oliveira, Mel Jordão e Jéssica Antunes também marcaram presença.