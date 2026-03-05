Liliana Filipa quebra o silêncio sobre fim da relação com Daniel Gregório: «Não há cá desculpas»

O fim da relação com Daniel Gregório foi marcado por polémica, mas Liliana Filipa garante que, quando há filhos envolvidos, uma separação ganha um peso completamente diferente.

O mediático fim da relação com Daniel Gregório aconteceu após um vídeo polémico onde o ex-concorrente foi apanhado aos beijos com outra mulher numa discoteca.

À conversa com a convidada Vicky Campelo sobre “A vida depois de uma relação longa”, Liliana Filipa aproveitou o momento para expor a sua visão sobre a separação quando existem crianças envolvidas.

Sem rodeios, a empresária e ex-concorrente da “Casa dos Segredos” apontou a complexidade da rutura: “Não, imagina, quando mete filhos a coisa é super diferente porque aí já não pensas só sobre ti, pensas sobre a imagem da família, pensas sobre o melhor para as crianças. E não estamos a falar só de relações amorosas, estamos a falar de uma estrutura que tu crias na tua vida”, explicou.

Liliana Filipa abordou também a dificuldade em manter amizades após o término e não foi branda nas palavras. “Eu também não concordo ficar amigo do ex porque acho que isso nunca funciona porque ainda há amor. O amor não vai embora logo”, atirou de imediato.

Liliana Filipa rematou com uma reflexão implacável sobre a falta de humildade para assumir falhas: “Eu adoro pessoas que assumem os seus erros. (…) O desculpa também já me irrita, retiro o que disse. Desculpa, não, não há cá desculpas. ‘Eu errei, eu fui isto ou aquilo e não agi da melhor forma’. Isso para mim é super valioso, assumam os vossos erros”, concluiu.

O tema foi comentado no Dois às 10: