Liliana Filipa quebra o silêncio sobre fim da relação com Daniel Gregório: «Não há cá desculpas»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:23

O fim da relação com Daniel Gregório foi marcado por polémica, mas Liliana Filipa garante que, quando há filhos envolvidos, uma separação ganha um peso completamente diferente.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O mediático fim da relação com Daniel Gregório aconteceu após um vídeo polémico onde o ex-concorrente foi apanhado aos beijos com outra mulher numa discoteca.

À conversa com a convidada Vicky Campelo sobre “A vida depois de uma relação longa”, Liliana Filipa aproveitou o momento para expor a sua visão sobre a separação quando existem crianças envolvidas.

Sem rodeios, a empresária e ex-concorrente da “Casa dos Segredos” apontou a complexidade da rutura: “Não, imagina, quando mete filhos a coisa é super diferente porque aí já não pensas só sobre ti, pensas sobre a imagem da família, pensas sobre o melhor para as crianças. E não estamos a falar só de relações amorosas, estamos a falar de uma estrutura que tu crias na tua vida”, explicou.

Liliana Filipa abordou também a dificuldade em manter amizades após o término e não foi branda nas palavras. “Eu também não concordo ficar amigo do ex porque acho que isso nunca funciona porque ainda há amor. O amor não vai embora logo”, atirou de imediato.

Liliana Filipa rematou com uma reflexão implacável sobre a falta de humildade para assumir falhas: “Eu adoro pessoas que assumem os seus erros. (…) O desculpa também já me irrita, retiro o que disse. Desculpa, não, não há cá desculpas. ‘Eu errei, eu fui isto ou aquilo e não agi da melhor forma’. Isso para mim é super valioso, assumam os vossos erros”, concluiu.

O tema foi comentado no Dois às 10:

Temas: Liliana Filipa Daniel gregorio Dois às 10 Secret Story

RELACIONADOS

Liliana Filipa toma atitude 'radical' em relação a Daniel Gregório

A Não Perder

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Há 3h e 33min

Depois de a filha denunciar bullying, Eduardo Madeira mostra-se magoado: «Tive grandes amigos que se afastaram»

Hoje às 14:43

Joana diz que o marido a traiu com a sua mãe: «Eles vivem juntos com o meu filho»

Hoje às 12:16

Apresentadora da TVI vem a público explicar porque bloqueou o marido após rumores de separação

Hoje às 10:39

Aos 44 anos, um dos mais famosos rostos da TV portuguesa acaba de ser avô pela primeira vez

Hoje às 09:56

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Ontem às 16:15

Com o filho a viver no Dubai, Teresa Silva não esconde preocupação com Tierry Vilson: «Deixou de me falar durante horas»

Ontem às 15:22
MAIS

Mais Vistos

“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita

Hoje às 11:42

Após rumores de separação, apresentadora da TVI explica porque bloqueou o marido nas redes sociais

Hoje às 10:20

"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying

Hoje às 11:22

Marisa e Pedro Jorge veem-se envolvidos em polémica. Cinha Jardim afirma: “É de pessoas que não têm sentimentos”

Hoje às 10:37

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

Hoje às 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

Hoje às 15:00

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

Ontem às 17:00

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

Ontem às 16:00

Fora do Estúdio

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Há 3h e 33min

Aos 44 anos, um dos mais famosos rostos da TV portuguesa acaba de ser avô pela primeira vez

Hoje às 09:56

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Ontem às 16:15

Está enorme. Todos estão a comentar estas fotos inéditas do filho de Ângela Ferreira

Ontem às 15:00

Fotos

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Há 3h e 33min

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

Hoje às 16:00

Liliana Filipa quebra o silêncio sobre fim da relação com Daniel Gregório: «Não há cá desculpas»

Hoje às 15:23

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

Hoje às 15:00