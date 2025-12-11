Liliana Filipa toma atitude 'radical' em relação a Daniel Gregório

  • Hoje às 11:07

Liliana Filipa e Daniel Gregório assinalaram esta semana uma data especial: o sexto aniversário do filho mais novo, Santi, celebrado na terça-feira, 9 de dezembro. No entanto, as comemorações ficaram marcadas pela separação, numa fase delicada para a família.

O casal, que ganhou notoriedade após participar na “Casa dos Segredos 5”, atravessa um período conturbado desde que, em novembro, surgiu publicamente um vídeo no qual Daniel Gregório surge alegadamente a beijar outra mulher numa discoteca. Desde então, os dois mantêm grande distância — algo que se refletiu também nas celebrações do aniversário do filho.

Durante a manhã, Santi teve direito a uma mini festa surpresa preparada por Liliana Filipa. A criadora de conteúdos mostrou nas redes sociais o momento especial vivido antes de o menino sair para a escola, com decoração simples e um ambiente intimista.

Já à noite, foi a vez de Santi comemorar com o pai. Daniel Gregório publicou vários vídeos e fotografias no Instagram, onde aparece a jantar com o filho, a irmã Ariel e outros familiares. Nas imagens, Santi surge a soprar as velas ao lado do pai e da irmã — e a ausência de Liliana foi visível.

Liliana edita foto e apaga Daniel

Mas houve outro detalhe que não passou despercebido aos seguidores mais atentos. Ao partilhar uma mensagem dedicada aos seis anos de Santi, Liliana publicou várias imagens do menino, incluindo uma fotografia tirada na maternidade, logo após o nascimento.

No entanto, a fotografia parecia estar editada: a empresária terá removido digitalmente Daniel Gregório da imagem original — o que muitos interpretaram como mais um sinal claro do afastamento entre ambos.

A fotografia original, recorde-se, tinha sido divulgada pela própria Liliana em 2023 para assinalar o aniversário do filho e incluía os dois progenitores.

Veja, ainda, a surpresa que Liliana preparou:

