Não vai acreditar em quem foi o cúmplice de Daniel Gregório no pedido de casamento a Liliana Filipa!

Liliana Filipa brilha no Carnaval do Brasil: veja as fotos da sua transformação

O pedido de casamento de Liliana Filipa num sítio paradisíaco! Veja as fotografias do momento

Ainda se lembra de como começou o namoro de Liliana Filipa e Daniel Gregório? Uma história de amor com mais de 10 anos contada em imagens

Só elogios! Em bikinis reduzidos Liliana Filipa arrasa no Brasil

Após pedido de casamento do ano, Liliana Filipa mostra novas imagens do anel de noivado

As imagens de uma experiência inesquecível de Liliana Filipa! Um momento de sonho

Daniel Gregório confessou ter contado com uma ajuda especial na escolha do anel de noivado

Esta manhã, no programa «Dois às 10», Daniel Gregório fez uma revelação encantadora sobre o momento em que escolheu o anel de noivado para Liliana Filipa. O empresário e influenciador contou que teve a ajuda de um cúmplice muito especial para tornar o pedido ainda mais significativo: o filho do casal, o pequeno Santiago.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, Daniel revelou que, para surpresa de Liliana, o seu filho sabia de tudo antes mesmo do pedido de casamento. Quando Santiago recebeu a notícia por videochamada, não conseguiu conter a surpresa e revelou à mãe que já sabia do pedido de casamento, pois tinha acompanhado o pai na escolha dos anéis.

Liliana Filipa, derretida com a atitude do filho, não escondeu o seu orgulho. «Eu não sei como é que ele aguentou o segredo», disse Liliana, visivelmente emocionada com a forma como Santiago guardou o segredo.