Não vai imaginar o local inusitado onde Daniel Gregório manteve o anel de noivado na viagem até ao Brasil!

Normalmente, pensaríamos em esconder um anel de noivado em um lugar seguro, mas o local escolhido foi verdadeiramente surpreendente.

Hoje, no programa «Dois às 10», o casal Daniel Gregório e Liliana Filipa partilharam detalhes do seu recente noivado e Liliana não escondeu a surpresa ao revelar um pormenor inusitado sobre como o noivo conseguiu transportar o anel de noivado para o Brasil sem que ela desconfiasse.

Em conversa com Cristina Ferreira, Liliana contou que ficou «louca» ao descobrir como Daniel conseguiu levar o anel de noivado na sua viagem ao Brasil, sem que ela suspeitasse de nada. A influenciadora revelou que o noivo optou por esconder o precioso anel na mala de porão. «Eu fiquei maluca», confessou Liliana, explicando que nem imaginava o risco que Daniel correu para manter a surpresa.

Cristina Ferreira, incrédula com a revelação, questionou a segurança do plano: «Podia não ter chegado!». Daniel, por sua vez, com um sorriso no rosto, explicou que não pensou no risco que corria, mas apenas no facto de que a mala de porão seria o local mais seguro para garantir que Liliana não descobrisse o segredo. «Foi um risco gigante!», acrescentou Liliana.

A conversa terminou com Daniel a afirmar, com alívio, que «correu tudo bem» e que, felizmente, o anel chegou em segurança.