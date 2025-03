O detalhe que deixou Liliana Filipa em choque depois do pedido de casamento: «Eu fiquei louca quando soube!»

Liliana Filipa brilha no Carnaval do Brasil: veja as fotos da sua transformação

O pedido de casamento de Liliana Filipa num sítio paradisíaco! Veja as fotografias do momento

Após pedido de casamento do ano, Liliana Filipa mostra novas imagens do anel de noivado

Após o pedido de casamento, Liliana Filipa ficou completamente incrédula com um detalhe inesperado.

Hoje, no programa «Dois às 10», o casal Daniel Gregório e Liliana Filipa partilharam detalhes do seu recente noivado e Liliana não escondeu a surpresa ao revelar um pormenor inusitado sobre como o noivo conseguiu transportar o anel de noivado para o Brasil sem que ela desconfiasse.

Em conversa com Cristina Ferreira, Liliana contou que ficou «louca» ao descobrir como Daniel conseguiu levar o anel de noivado na sua viagem ao Brasil, sem que ela suspeitasse de nada. A influenciadora revelou que o noivo optou por esconder o precioso anel na mala de porão. «Eu fiquei maluca», confessou Liliana, explicando que nem imaginava o risco que Daniel correu para manter a surpresa.

Cristina Ferreira, incrédula com a revelação, questionou a segurança do plano: «Podia não ter chegado!». Daniel, por sua vez, com um sorriso no rosto, explicou que não pensou no risco que corria, mas apenas no facto de que a mala de porão seria o local mais seguro para garantir que Liliana não descobrisse o segredo. «Foi um risco gigante!», acrescentou Liliana.

A conversa terminou com Daniel a afirmar, com alívio, que «correu tudo bem» e que, felizmente, o anel chegou em segurança.